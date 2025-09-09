為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    還有藏鏡人！高雄男攜500萬路口遭搶 警逮4嫌錢已轉手

    警方昨日下午在台中逮到3名搶案的犯嫌。（民眾提供）

    警方昨日下午在台中逮到3名搶案的犯嫌。（民眾提供）

    2025/09/09 12:08

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區民族一路近九如一路口，昨（8）日上午8點多驚傳搶案，遭搶的葉男（33歲）當時提著500萬元現金走在民族一路上，突遭2名男子噴灑辣椒水，並搶走2個分別裝有500萬元、手機及平板手提袋。

    三民一分局指出，案發後，立即與刑警大隊組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮，經鎖定作案車輛以車追人，昨日下午2點30分左右，持拘票循線在台中市逮捕涉案嫌疑人柯男（20歲）、陳女（19歲）及車主楊女（25歲）；另再於同日晚上7點30分持拘票在桃園地區逮捕另名嫌疑人梁男（20歲）。

    據了解，遭搶的葉男稱當日一早是在上班途中遭人埋伏搶劫，攜帶的500萬元為了購買土地之用，警方追查，當時約有5、6人開著2車到現場，其中2人下車搶得財物後，跑到附近停車場外坐上接應的車輛而去。警方逮到犯嫌後，搶得的500萬現金疑似已被轉交給他人，4名犯嫌身上僅有酬庸的5萬元現金。

    目前專案小組持續溯源積極追緝，勢必揪出幕後其餘共犯，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，並將釐清金錢來源及犯罪原由，同時建請檢察官聲請羈押，以嚴正執法。

