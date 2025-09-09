為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    收費只要正牌律師的1/6 假律師用「LINE」陪偵GG了

    2025/09/09 12:06

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子疑涉詐騙案被高雄市刑大傳喚，黃男到案前上網求助，李姓男子自稱有法律專業，向黃男收取1500元服務費，讓黃男在偵訊時打開LINE通話，透過電話下指導棋，結果被警察發現，李男被依違反律師法判刑3月，另宣告緩刑2年。

    判決指出，沒有律師資格的李姓男子，在PRO360達人網媒合平台上以每小時1000至1500元為報酬提供法律服務，黃姓男子疑涉詐騙案被高市刑大傳喚，黃男到案前上網搜索時，與李男取得連繫，李男先教他「不要提到金額」、「不要提到虛擬貨幣」、「講改車就好」。

    2023年5月，黃男到刑大應訊時，李男自知沒有律師資格不得陪偵，再教黃男在做偵訊筆錄時打開「LINE」，透過通話服務聽取警方與黃男的偵詢內容，再以線上打字方式指導他如何應對，結果被眼尖的員警發現。

    高雄地方法院審理時，李男否認違反律師法，辯稱雖然有提供黃男法律諮詢，但只有收車馬費，也沒有教他如何應答，只有安撫黃男的情緒，但說詞不被法官採信，依違反律師法「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪」判徒刑3月，得易科罰金，另宣告緩刑2年，並提供120小時義務勞務，可上訴。

