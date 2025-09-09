汐止轎車自撞雙輪掛護欄 警方到場竟不見人影

新北市汐止區大同路三段貨櫃引道，昨天深夜發生1輛轎車自撞護欄事故，警方獲報場赫見肇事車輛側傾，右前輪、右後輪掛在護欄上，駕駛卻落跑，不見人影。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/09 11:28

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區大同路三段貨櫃引道，昨天深夜發生1輛轎車自撞護欄事故，警方到場赫見肇事車輛側傾，右前輪、右後輪掛在護欄上，駕駛卻落跑，不見人影。警方以車追人，漏夜找到黃姓車主，黃稱車子借人，但不知對方名字；警方將深入調查駕駛身分，與肇事後落跑原因。

由於該起事故發生時，有網友在臉書貼文指出，事故時有聽到巨大撞擊聲，駕駛自行脫困後站在車子旁邊沒多久就落跑。警方趕抵時，車上空無一人。有網友留言，警察找不到人，肇事駕駛酒駕機率大；也有網友留言說，還好人沒事。

汐止警方指出，該起找不到駕駛的自撞事故，發生在昨天深夜11時許，警方與消防隊員獲報趕至汐止區大同路三段貨櫃引道上（連接中山高南下往台北方向）時，只看到車子側傾在右側護欄上，右前輪與右後輪掛在護欄上，車上空無一人。

警方以車追人，漏夜至28歲黃姓車主家中找人。據悉，黃告訴警方，借給朋友的朋友，但他不知道對方的姓名，只透過手機通訊軟體LINE與對方連繫。警方將通知向黃男借車的男子到案，釐清他身分與肇事後落跑原因。

新北市汐止區大同路三段貨櫃引道，昨天深夜發生1輛轎車自撞護欄事故，警方獲報場赫見肇事車輛側傾，右前輪、右後輪掛在護欄上，駕駛不見蹤影，通知拖吊車前來拖走。（記者林嘉東翻攝）

