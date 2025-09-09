車掛廢牌竄出3人還跳進南崁溪河床 警包抄逮獲全是失聯移工

3名失聯移工跳進南崁溪河床躲避警方追緝，警網趕抵沿河道監控，在河道較窄處包抄3人。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/09 11:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局小檜溪派出所員警昨（8）日巡邏時，發現1輛自小客車懸掛報廢車牌，攔檢時3名男子突然從車內跑出，還跳進南崁溪河床，警網趕抵沿河道監控，在河道較窄處將3人包抄拉上岸，原來3人都是越南籍失聯移工。

小檜溪所警員邱垂剛於昨日傍晚6點多，巡經桃園區民光東路與春日路口時，發現1輛自小客懸掛報廢車牌，立即指揮駕駛停車受檢，豈料，車輛剛停下就有3名男子從車內竄出狂奔，並跳進一旁南崁溪河床落跑，員警立即呼叫警力支援並沿河搜尋，發現3人順著河道往經國路方向走，其中1人一度爬上河堤，見員警追來又跳回河床。

支援警力陸續趕抵，10多名員警分別在河道兩岸監控，並勸導3人配合盤查，3人充耳不聞仍持續沿河道行走，員警最後在河道較窄處左右包抄，將3人分別拉上岸壓制，經查3人均為越南籍失聯移工，分別為27歲阮姓、42歲黎姓及30歲阮姓男子，3人所駕駛的車輛是跟朋友借來代步找工作用，沒想到所懸掛的車牌早已報廢，引起巡邏員警注意，雖然拼命跳進河床落跑仍難逃法網，全案依規定移請收容。

