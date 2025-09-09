里長A走巡守隊誤餐費22.9萬 公益侵占罪判刑1年8月

方姓里長A走守望相助隊員誤餐費被依公益侵占罪判刑1年8月。示意圖。（資料照）

2025/09/09 11:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市新興區方姓里長號召熱心里民成立守望相助隊，再向新興警分局申請誤餐費，但隊員沒有拿到錢，向他索討後，里長才交出一部分誤餐費，隊員不滿檢舉，里長事後趕緊歸還22萬餘元，但仍有8千多元未還，被法官依公益侵占罪判刑1年8月。

判決指出，2019年1月，方姓里長當選後，在里內成立守望相助隊，並依規定向轄區新興警分局申請29萬餘元的誤餐費；2020年8月，有隊員發現自己沒有拿到誤餐費，向方姓里長索討後，方姓里長才把誤餐費共6萬多元補發給4名隊員，其餘沒索討的隊員則放在自己口袋私用，再繼續向分局申請經費，直到2022年8月才因被人檢舉東窗事發。

檢調前往搜索時，方姓里長乖乖交出巡守隊員出入登記簿及相關印鑑配合調查，但他一開始辯稱不是要挪為私用，而是想等到年底再一次發放給隊員作為年終獎金，但檢調傳喚多名隊員作證，他們都說沒有拿過錢。

檢方根據證人供詞，再傳喚方男出庭時，方男見無法抵賴，只好坦承犯行；檢方查出，方姓里長從2018年3月起至2022年4月，共向新興警局申請29萬餘元的誤餐費，但只有發給4名隊員6萬多元，「暗坎」22萬9千餘元。

高雄地方法院審理時，方男說自己已把A走的22萬9千餘元還給隊員，但仍被法官查出少給8890元，法官算出他侵吞誤餐費達34個月，但侵占金額相對低微，因此依法減刑，每罪各判6個月，合併執行1年8月，可上訴。

