51萬粉女網紅在高雄最美圖書館拍愛愛片 雄檢要出手了

近日一段國產AV在網上瘋傳，由於拍攝場地為高雄市立圖書館總館，雄檢將分案偵查。（圖翻攝自X平台）

2025/09/09 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕自稱「台灣臀后」疑似的女網紅，在高雄市立圖書館總圖拍付費解鎖「愛愛片」疑遭人破解外流，警方雖未接獲報案，但高雄地檢署今（9日）已分案指派檢察官調查，預計近日將傳喚男、女主角到案說明，釐清是否涉及妨害風化罪。

網上近日瘋傳一段長約10分鐘的A片，主題為「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」，片頭先是看到高雄總圖的場景，飾演癡漢的男子在進去後躲在書架後方，偷拍一名正在看書的美女的裙底風光，被女主角發現後，竟超展開帶著癡漢去廁所「激戰」。

請繼續往下閱讀...

據了解，該段「愛愛激戰片」原本需要付費解鎖，但疑似被人破解後外流到公開的AV平台轉傳，女主角的身分被起底，原來是一名自稱「台灣臀后」，在IG擁有超過51萬粉絲、X平台也有近30萬粉的正妹網黃，除了有姣好臉蛋，平時也不吝於在社群平台分享健美好身材，還有經營成人平台Onlyfans，吸引大批老司機追蹤。

雄檢表示，目前全案已分案指派檢察官進行追查，將指轄區警方傳喚男、女主角到案說明，如果確認是在圖書館裡有激情行為，涉及妨害風化罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」，意圖營利而犯罪得加重。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法