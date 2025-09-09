創紀錄！彰縣消防局一口氣獲贈13輛救護車 市價近5千萬

13輛救護車的捐贈者合影。（記者湯世名攝）

2025/09/09 10:17

〔記者湯世名／彰化報導〕創紀錄！彰化縣消防局今天（9日）在「全國救護日」一口氣迎來13輛救護車，市價高達4814餘萬元，是彰化縣救護車單次受贈數量最多的一次。消防局指出，近2年來縣民、企業共捐贈32輛救護車，總金額高達1億1524萬元，堪稱全國最強救護公私協力合作典範；今天捐贈的13輛救護車，將依地方屬性分配到轄區消防分隊，投入緊急救護行列。

13輛救護車的捐贈者，共有王雅君；白錫和、白錫明、白松易；呂宏達；林鈺雯與鐘炯祥；林淑靜與曾紀豪；周金樺與周政樺；黃金永；曾碧子、鄭淑暖、鄭小玲、曾秀厘；黃麗美；汎錏營造公司；金源豐公司；雅得電池公司；翠德實業公司，涵蓋個人、企業與慈善團體。

請繼續往下閱讀...

消防局今年初曾獲贈10輛救護車，今天再度獲贈13輛救護車，創下史無前例的紀錄。捐贈者當中，林淑靜與曾紀豪累計捐贈救護車4輛、雅得電池公司今年7月才剛捐贈1輛小型水箱車、汎錏營造公司也額外捐贈高級救護技術員個人高階救護裝備1批，展現彰化在地人滿滿的愛心，以行動積極投入社會公益。

王惠美表示，這次受贈的救護車是依各單位需求量身訂做，包含8輛高頂與5輛平頂救護車，總價值高達近5千萬元；救護車均配備最新的自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機與自動給氧甦醒器等，確保最佳救護品質。

13輛救護車中有8輛高頂、5輛平頂。（記者湯世名攝）

嶄新的救護車內各項救護器材齊全。（記者湯世名攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法