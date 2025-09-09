為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    助鍾文智棄保潛逃3同夥涉藏匿人犯罪今起訴 逃亡路線曝光

    鍾文智逃亡路線曝光。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/09/09 10:16

    〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR，被重判30年五月徒刑定讞，卻在宣判後落跑。台北地檢署調查後發現鍾妹、姪女及友人鄭畯中、馮建英及游致暐等人涉嫌協助鍾文智逃逸。北檢今日偵結，認定鄭畯中、馮建英及游致暐等三人涉犯藏匿人犯罪，依法提起公訴；鍾妹等被告，則另案偵辦中。

    檢警調查，鍾文智擔心被判重刑，竟在宣判前聯繫上屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英（另案通緝中），夥同游致暐等人，規劃逃亡事宜。因台灣高等法院刑事庭於去年10月14日，合議評議未延長鍾文智的科技監控設備，同年月17日解除鍾文智的設備後，讓其恢復自由行動。

    鄭畯中則趁該時間駕駛銀色車輛載著馮建英、游致暐等人，多次模擬鍾文智的逃亡路線。

    今年3月12日最高法院駁回鍾文智的上訴後，進而判決確定，鍾文智於當日下午2時28分在台北市信義路五段搭乘計程車前往新北市石碇地區。鄭畯中則載著馮建英在約定好的地點等候鍾文智抵達。同日下午3時10分鍾文智搭上鄭男的車，一行3人再到附近更換偽造車牌，躲避查緝。

    鍾男等三人一路行駛到平溪地區，與在該處接應的游致暐碰面，改搭游事先準備好的銀色轎車沿台２丙線前往宜蘭頭城鎮，下交流道後逃逸。鍾文智則先在宜蘭躲了一天，隔日搭乘船隻逃往中國。

    鄭畯中則回到平溪將銀色車輛開回台北市，交給游男，同月25日以10萬元代價轉售給基隆某車行；２日後，游男再將另輛銀色轎車以19萬8000元賣給汐止某車商，以此滅證，妨害執法機關調查人犯行蹤。

    檢察官認為，偵訊時游、鄭二人未坦承犯行，且製造多重斷點，助重案人犯隱蔽，妨害司法公正，依涉犯藏匿人犯罪將鄭男等人起訴，並建請法院從重處有期徒刑1年8月；另鍾妹及其姪女涉案部份，則另案偵辦中。

    男子鄭畯中等人因協助鐘文智逃逸今被起訴。（記者吳昇儒攝）

