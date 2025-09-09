為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    長照悲歌！ 疑中風老母鬧脾氣兒子猛刺3刀斃命 二審仍判20年

    疑因近80歲臥病老母親晨起鬧牌氣，台南歸仁區許姓男子竟持刀殺死母親，高等法院台南分院於9日仍依殺害直系尊親屬罪判他20年徒刑。（資料照）

    疑因近80歲臥病老母親晨起鬧牌氣，台南歸仁區許姓男子竟持刀殺死母親，高等法院台南分院於9日仍依殺害直系尊親屬罪判他20年徒刑。（資料照）

    2025/09/09 10:12

    〔記者王俊忠／台南報導〕住台南歸仁區的58歲許姓男子，1年多前在家照顧中風、臥床的近80歲王姓老母親，疑承受長期照顧壓力，2023年12月13日清晨，他因母親不願起床、甚至故意跌倒，涉持刀猛刺母親左胸3刀致死，事後他割頸自殘逃逸、還傳訊息給胞妹說「我殺了媽媽，快回來收屍」。一審國民法官庭依殺母罪判他20年徒刑；高等法院台南分院於9日上午仍維持一審原判，還可上訴。

    檢警調查，2023年12月13日清晨5點多，在家的許男因母親不願起床、甚至故意跌倒在地，他竟氣得到廚房拿尖刀朝仰躺臥室地板上的母親左胸猛刺3刀，其中1刀還貫穿到背部，事後，許男持刀到母親臥室內的廁所割頸自殘，同日清晨6點10分許，他傳手機line訊息給二妹說「不會痛了！」

    當天清晨6點48分許，許男帶著兇刀、騎腳踏車逃離住處，接著又在清晨7點時再以line傳訊息給二妹說「我殺了媽媽，趕快回來收屍」，許男的二妹即打電話聯絡與母親同住的大姊前往查看，許家大姊看到老母親躺在臥室地板上，報警聯絡救護車到場救治。

    救護車將許母送醫急救，當天上午8點許，許母因血、氣胸合併硬膜下出血傷重不治。歸仁警方於同日近午11點45分許，在歸仁區崙頂二街旁的產業道路發現、逮獲涉嫌弒母的許男及他所持有的1把兇刀。

    檢方起訴指許男所犯是刑法殺害直系血親尊親屬罪，請法官加重量刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播