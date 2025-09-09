長照悲歌！ 疑中風老母鬧脾氣兒子猛刺3刀斃命 二審仍判20年

疑因近80歲臥病老母親晨起鬧牌氣，台南歸仁區許姓男子竟持刀殺死母親，高等法院台南分院於9日仍依殺害直系尊親屬罪判他20年徒刑。（資料照）

2025/09/09 10:12

〔記者王俊忠／台南報導〕住台南歸仁區的58歲許姓男子，1年多前在家照顧中風、臥床的近80歲王姓老母親，疑承受長期照顧壓力，2023年12月13日清晨，他因母親不願起床、甚至故意跌倒，涉持刀猛刺母親左胸3刀致死，事後他割頸自殘逃逸、還傳訊息給胞妹說「我殺了媽媽，快回來收屍」。一審國民法官庭依殺母罪判他20年徒刑；高等法院台南分院於9日上午仍維持一審原判，還可上訴。

檢警調查，2023年12月13日清晨5點多，在家的許男因母親不願起床、甚至故意跌倒在地，他竟氣得到廚房拿尖刀朝仰躺臥室地板上的母親左胸猛刺3刀，其中1刀還貫穿到背部，事後，許男持刀到母親臥室內的廁所割頸自殘，同日清晨6點10分許，他傳手機line訊息給二妹說「不會痛了！」

當天清晨6點48分許，許男帶著兇刀、騎腳踏車逃離住處，接著又在清晨7點時再以line傳訊息給二妹說「我殺了媽媽，趕快回來收屍」，許男的二妹即打電話聯絡與母親同住的大姊前往查看，許家大姊看到老母親躺在臥室地板上，報警聯絡救護車到場救治。

救護車將許母送醫急救，當天上午8點許，許母因血、氣胸合併硬膜下出血傷重不治。歸仁警方於同日近午11點45分許，在歸仁區崙頂二街旁的產業道路發現、逮獲涉嫌弒母的許男及他所持有的1把兇刀。

檢方起訴指許男所犯是刑法殺害直系血親尊親屬罪，請法官加重量刑。

