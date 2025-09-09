為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    趁店家外出遛狗潛入行竊 桃園慣竊悠閒犯行全都錄

    男子涉嫌潛入桃園區店家行竊，無視店內裝有監視器，竊走店家皮包、櫃台裡的現金。（擷取自臉書社團「桃園爆報二」）

    男子涉嫌潛入桃園區店家行竊，無視店內裝有監視器，竊走店家皮包、櫃台裡的現金。（擷取自臉書社團「桃園爆報二」）

    2025/09/09 10:24

    首次上稿 09:55
    更新時間 10:24（新增：警方說法）

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區桃鶯路一帶有慣竊出沒！趁店家剛好外出，打開已上鎖的門潛入行竊，即使店內裝有監視器，甚至遇到客人上門，該名慣竊依然不慌不忙，竊走店家錢包及櫃檯裡的錢後，騎著腳踏車揚長而去，店家將行竊影片PO網，提醒其他店家小心，避免成為下一個受害者；據悉，該男子為51歲李姓男子，行竊地點遍及桃園、八德、龜山等地，前科累累，警方已鎖定其身分追緝中。

    店家怒斥，「該名慣犯行竊過程非常悠閒！不知羞恥！」案發時間是晚上8點多，當時剛好外出遛狗，玻璃門有上鎖，該名慣竊在外頭觀望一會，硬是將門打開潛入，先是在店內巡視一番，確認裡頭無人，隨即大膽竊走錢包及櫃檯內的錢，但慣竊疑似還不滿意，得手後仍在店內走來走去，直到有2名客人進來，他才若無其事離開，騎著腳踏車揚長而去，「整個犯罪手法超悠閒的」，即使知道裝有監視器沒在怕，清點一共損失4000元左右，幸好沒有放很多錢在店內，不然可能要損失更多，該名慣竊戴眼鏡、有點年紀、額頭處有些白髮，提醒店家小心防範。

    男子涉嫌潛入桃園區店家行竊，無視店內裝有監視器，竊走店家皮包、櫃台裡的現金。（擷取自臉書社團「桃園爆報二」）

    男子涉嫌潛入桃園區店家行竊，無視店內裝有監視器，竊走店家皮包、櫃台裡的現金。（擷取自臉書社團「桃園爆報二」）

