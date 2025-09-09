為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄騎士見救護車減速禮讓 後方2騎士追撞挨罰

    騎士因減速禮讓救護車，遭後方未保持安全距離的機車追撞。（民眾提供）

    騎士因減速禮讓救護車，遭後方未保持安全距離的機車追撞。（民眾提供）

    2025/09/09 09:48

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前金區成功一路與大同二路口，昨（8）日發生3輛機車撞成一團的車禍，起因為前方機車騎士通過路口時，見1輛救護車行駛而來，故減速禮讓，未料遭後方2輛機車追撞，將被依未保持安全距離最高開罰1200元。

    新興分局自強所指出，8日傍晚5點多，獲報成功一路與大同二路口有3輛機車碰撞交通事故，經了解，現場林姓騎士（34歲）沿著成功一路北上車道直行至大同二路口時，見救護車沿著大同二路向東直行，故減速禮讓；但後方騎士林男（41歲）未保持安全車距撞上前方林男的機車尾，另後方第3輛機車騎士曹男（34歲）亦隨即撞上林（41歲）男機車。

    警方初步調查，騎士林男（41歲）、曹男未保持安全車距，後續將依調查情形結果，依道路交通管理處罰條例58條「不依規定保持前、後車距離」掣單，可處罰600至1200元罰鍰；另救護車有減速鳴警笛，初步未發現肇事責任。

    騎士見救護車鳴笛欲通過路口，因減速禮讓遭後方騎士追撞，3輛機車倒成一團。（民眾提供）

    騎士見救護車鳴笛欲通過路口，因減速禮讓遭後方騎士追撞，3輛機車倒成一團。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播