高雄騎士見救護車減速禮讓 後方2騎士追撞挨罰

騎士因減速禮讓救護車，遭後方未保持安全距離的機車追撞。（民眾提供）

2025/09/09 09:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前金區成功一路與大同二路口，昨（8）日發生3輛機車撞成一團的車禍，起因為前方機車騎士通過路口時，見1輛救護車行駛而來，故減速禮讓，未料遭後方2輛機車追撞，將被依未保持安全距離最高開罰1200元。

新興分局自強所指出，8日傍晚5點多，獲報成功一路與大同二路口有3輛機車碰撞交通事故，經了解，現場林姓騎士（34歲）沿著成功一路北上車道直行至大同二路口時，見救護車沿著大同二路向東直行，故減速禮讓；但後方騎士林男（41歲）未保持安全車距撞上前方林男的機車尾，另後方第3輛機車騎士曹男（34歲）亦隨即撞上林（41歲）男機車。

警方初步調查，騎士林男（41歲）、曹男未保持安全車距，後續將依調查情形結果，依道路交通管理處罰條例58條「不依規定保持前、後車距離」掣單，可處罰600至1200元罰鍰；另救護車有減速鳴警笛，初步未發現肇事責任。

騎士見救護車鳴笛欲通過路口，因減速禮讓遭後方騎士追撞，3輛機車倒成一團。（民眾提供）

