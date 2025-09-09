家長嗆「掀掉幼兒園」把園長打到腦震盪！園方怒告

幼兒園透過聲明說明事件始末。（圖由園方提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園，發生新生家長疑因不滿園方對於其接送交通事故及孩子在校適應等狀況處置，除揚言「要掀掉幼兒園」，甚動手將園長打成腦震盪。縣府教育處已介入處理，該家長也將孩子轉學，但園方不姑息教育現場暴力，已報警提告。

家長申訴疑似不當對待 苗縣教育處展開調查

縣府教育處表示，該新生家長也有向教育處申訴幼兒疑似遭不當對待，已受理請調查小組調查釐清。對於園方對家長提起告訴，教育處尊重司法調查結果。

轄區頭份警分局表示，經了解，雙方於園內會談結束後，新生家長媽媽突以徒手攻擊園長，全案警方已依傷害、恐嚇及妨礙公務罪受理在案，待釐清事實後，將檢具相關事證，依法移送苗栗地方檢察署偵辦。

園方也透過聲明說明事件始末，指出該家長媽媽於8月20日騎機車載孩子到園，遇另一名新生家長於停放機車時不慎傾倒而遭波及。之後，該新生家長媽媽為追究另一家長之責任或賠償，向園方要求調閱監視器影像，園方於8月27日依法安排由園長陪同觀看。該家長媽媽進一步要求手機側錄，但園方告知依法要申請，予以婉拒。該名家長媽媽多次表達不滿，質疑園長處理方式。

園方表示，該新生媽媽於8月29日提出關於孩子在校適應狀況的疑慮，質疑助理老師不當對待幼兒，新生爸爸並對園長語帶恐嚇威脅。但經園方內部調查，與相關教師面談、入班觀察幼兒與老師互動情形，並調閱監控影像，皆未發現有任何不妥情事。之後，園長向該名新生媽媽說明調查結果，並仍暫時調換助理老師，期能協助幼兒安心適應第一個月的入園生活。

園方指控，但該新生家長夫妻二人不滿園方對事件的回應和做法，態度漸趨激烈，除恫嚇「要掀掉幼兒園」，甚於9月4日下午在園內辦公室內與園長會談結束後，該新生媽媽突然從園長身後揮拳重擊園長頭部，經送醫診斷為「頭部外傷及腦震盪」。

園方強調，該新生家長已於9月5日將幼兒辦理轉學，但園方基於捍衛幼兒教育工作者不應受暴力恐嚇威脅，同時應保障幼兒園是安全友善的教育環境，已報警提告，苗縣府教育處也已介入訪查。園方後續必會全力配合教育主管機關與司法單位，依法辦理。

