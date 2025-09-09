36歲男涉加重誹謗起訴 馬郁雯酸：阿北剛出來就有一株草要進去

三立新聞台主播馬郁雯。（資料照）

2025/09/09 09:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲昨天7千萬交保，北檢表示要提抗告，對此，三立新聞台「揭弊女神」、主播馬郁雯今於臉書發文表示，「悲報！阿北剛出來了，就有一株草被檢察官起訴，可能要進去了。」

馬郁雯說，她去年9月揭露柯文哲USB 1500萬後，藍白粉就開始鋪天蓋地用各種極盡羞辱的言論，對我的人格與工作，百般抹滅、踐踏，這樣的時間，長達整整1年且至今仍持續當中。

馬郁雯指出，面對這些言論，她的處理方式很簡單，提出性騷擾申訴與提告公然侮辱，而性騷擾幾乎百分之百會成立，這些草一輩子都會被貼上性騷犯的標籤，並且被處以新臺幣1萬至10萬元罰鍰，繳給國庫，但槓上開花的是有一株草確定被檢察官起訴了，後續將附帶民事求償。

馬郁雯指出，她在蒐證過程中，「發現這名網友也有女兒，我誠心希望，他的女兒長大後，不會遇到像她爸爸這樣的爛人。」

馬郁雯強調，網路非法外之地，凡事皆有成本，接下來，她會陸續公布性騷犯小草的成立案件，讓大家看看小草前後的嘴臉，請敢做要敢當，成年人就該為自己的行為，付出代價，我不會縱放、寬貸這些性騷犯，繼續肆意妄為。

據了解，36歲劉姓男子去年9月間在臉書貼文「15001H2S?」暗指女記者馬郁雯從事性交易，台北地檢署8日依刑法加重誹謗罪嫌起訴劉。

