水電工鋸樹被壓傷成癱 營造公司與雇主判賠460多萬

張姓水電工鋸樹被壓傷成癱，所屬營造公司與雇主未做好安全防護，判賠460多萬元。（資料照）

2025/09/09 09:12

〔記者李立法／屏東報導〕受雇營造公司擔任水電及園藝工作的張姓男子，在為公司負責人劉氏夫婦宅邸修剪樹木時，被掉落的樹幹壓傷，導致四肢癱瘓，勞動減損達97%，劉男家屬認為該公司及雇主未做好安全防護，違反職業安全衛生法，提告求償工作損失、精神撫慰金、醫療看護費等逾3200萬元，屏東地院認為雙方應各負50%過失責任，扣除張男已領取的相關補償後，判決劉氏夫婦及所屬公司應連帶賠償461萬多元，可上訴。

劉氏夫婦主張，張男受雇從事園藝、鋸樹等工作已10多年，宅邸倉庫內擺放各類型防護工具，張男可自由使用，夫婦倆及公司從未反對或不予提供配備，並無違反職業安全防護義務。

屏東地院認為，劉氏夫婦居於雇主地位，張男從事鋸樹等園藝工作時，應合理督促其落實防護設備配戴，且案發現場也未有任何防止墜落物砸傷人的相關設施，劉氏夫婦無從卸免依職安法、職安設施規則應設置防護措施義務。

法官並認為，60歲的張男於同一場所工作已十餘年，對現場環境應十分熟悉，卻未能確實布置安全設施，以防止墜落或遭修剪掉落樹幹擊中，有應注意、能注意而未注意的執行業務過失，雙方應各自負擔50％過失責任，經鑑定後張男勞動能力減損97％，終身無法自理，扣除被告已支付的醫療費、看護費、薪資及勞保職災給付等，劉氏夫婦及所屬公司應給付張男及張男的妻、女共461萬多元。

