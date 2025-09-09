騎機車狂飆114公里辯只騎64公里 法官不信打臉駁回

彰化趙姓男子去年騎車經屏東，車速高達114公里遭拍照舉發，趙男辯稱車速僅64公里，質疑測速照相機不準，遭台中高等行政法院法官打臉駁回。（記者陳建志攝）

2025/09/09 08:52

〔記者陳建志／台中報導〕彰化趙姓男子去年12月騎車經屏東縣，車速高達時速114公里，超速54公里，被測速照相機拍照舉發，除罰款1萬2千元，還要吊扣牌照6個月，趙男不服提起行政訴訟，除指速限標誌牌不符規定，還辯稱當時車速只有64公里，測速照相機器不準，台中高等行政法院法官勘驗相關證據，確認測速照相機精準度無疑問，打臉趙男，判決駁回。

判決指出，趙男去年12月11日下午2點多，騎普通重機行經屏東縣內埔鄉屏187丙線15.5公里處，被警方設置的雷達測速照相機拍到時速為114公里，而該路段最高速限為60公里，認為機車有「行車速度，超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內」的違規，除開罰1萬2千元，並吊扣機車牌照6個月，還要參加道路交通安全講習，趙男不服提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

趙男辯稱，該路段速限標誌標誌牌邊長為65公分，不符邊長90公分的規定，且當時有開啟神盾測速照相程式，過點紀錄時速為64公里，非114公里。且因當時機車前方約40公尺尚有一輛白色車，質疑測速錯誤，聲明原處分撤銷。

台中高等行政法院法官認為，該路段最高速限60公里「限5」標誌尺寸與設置規則所定圓形直徑65公分相符，並無違反設置規則。至於所稱開啟神盾測速照相程式，過點紀錄時速為64公里，但所提資料顯示日期雖與違規日期相同，但卻無法證明是14時53分經過該路段的行車速度。

而該雷達測速照機有財團法人台灣商品檢測驗證中心雷達測速儀檢定合格證書，且在合格有效期內，堪認測速儀的精準度無疑問，舉發相片具證據公信力，判決裁罰無誤駁回，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法