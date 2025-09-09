為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法官打臉！ 回家赫見全裸小王與妻在床 瞎掰騎車流汗借浴室

    人夫回家赫見全裸小王與妻在床！示意圖。（資料照）

    人夫回家赫見全裸小王與妻在床！示意圖。（資料照）

    2025/09/09 08:39

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超悲情！新竹王男某日突然回到家中，赫見小王全裸與妻子李女躺在床上，事後小王聲稱因騎腳踏車流汗才向李女借浴室洗澡，但新竹地院法官不信其鬼扯，判二人需連帶賠償王男60萬。

    王男說，妻子李女與徐男去年開始交往，時常出遊而有牽手、擁抱、親吻等行為，甚至頻繁床戰摩鐵，他今年3月7日回家撞見徐男全裸與妻子躺在家中床上，事後李女得知他要循法律途徑救濟後，不僅傳送恐嚇訊息，更將家中物品摔壞，並蛋洗他的轎車。他憤而向二人連帶求償200萬元。

    二人則聲稱未交往，也沒有發生性關係。當天徐男因騎車流汗而有盥洗與更換衣物需求，故向李女借浴室，二人並未共同躺於床上。

    法官根據王男蒐證照片，徐男自李女右側以左手環過後頸搭在其左肩，並將臉部貼近李女臉部，兩人肢體距離相近，且有搭肩附耳舉動，已非普通朋友間互動舉措。

    至於借用浴室一事，法官衡諸常情，若非具相當程度之親密關係，已婚男性豈有可能會於一般已婚女性友人之住處盥洗，縱有借用浴室盥洗，又豈會裸身擁被躺臥於床上，與李女同處一室？且李女又在場幫徐男拿衣物，目視徐男在其面前穿上內褲、外褲及衣衫，其二人互動顯已逾越一般異性正常社交往來之程度。最後判二人需連帶賠償人夫60萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播