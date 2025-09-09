法官打臉！ 回家赫見全裸小王與妻在床 瞎掰騎車流汗借浴室

人夫回家赫見全裸小王與妻在床！示意圖。（資料照）

2025/09/09 08:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超悲情！新竹王男某日突然回到家中，赫見小王全裸與妻子李女躺在床上，事後小王聲稱因騎腳踏車流汗才向李女借浴室洗澡，但新竹地院法官不信其鬼扯，判二人需連帶賠償王男60萬。

王男說，妻子李女與徐男去年開始交往，時常出遊而有牽手、擁抱、親吻等行為，甚至頻繁床戰摩鐵，他今年3月7日回家撞見徐男全裸與妻子躺在家中床上，事後李女得知他要循法律途徑救濟後，不僅傳送恐嚇訊息，更將家中物品摔壞，並蛋洗他的轎車。他憤而向二人連帶求償200萬元。

請繼續往下閱讀...

二人則聲稱未交往，也沒有發生性關係。當天徐男因騎車流汗而有盥洗與更換衣物需求，故向李女借浴室，二人並未共同躺於床上。

法官根據王男蒐證照片，徐男自李女右側以左手環過後頸搭在其左肩，並將臉部貼近李女臉部，兩人肢體距離相近，且有搭肩附耳舉動，已非普通朋友間互動舉措。

至於借用浴室一事，法官衡諸常情，若非具相當程度之親密關係，已婚男性豈有可能會於一般已婚女性友人之住處盥洗，縱有借用浴室盥洗，又豈會裸身擁被躺臥於床上，與李女同處一室？且李女又在場幫徐男拿衣物，目視徐男在其面前穿上內褲、外褲及衣衫，其二人互動顯已逾越一般異性正常社交往來之程度。最後判二人需連帶賠償人夫60萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法