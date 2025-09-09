迎小三入豪宅，新竹渣夫拋妻棄3子女。（情境照）

2025/09/09 08:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹周姓男子認識小三後拋妻棄子，與新歡同住豪宅，還不讓3個孩子加保於自己所開公司，讓妻兒4人過著有如低收入戶般生活，妻子憤而對小三求償百萬，新竹地院審理後判賠35萬。

結婚20年的林女說，與周男本有幸福美滿家庭，共同養育三名子女，直到104年初周男加入社團組織後，每逢假日便獨自參與活動，甚少陪伴妻兒，又周男每每均以業務需求作為理由，結髮妻的她，自然樂見周男事業能如日中天，便默默一肩擔起一切家務與教養事務。

不料104年10月間她發現周男竟與顏女以「老公」、「老婆」相稱，甚至會一同討論顏女内衣款式，事後周男非但未反省自身並回歸家庭，反而是勃然大怒、屢屢對她惡言相向，甚至愈發肆無忌憚地與顏女牽手逛街，或是留宿於小三家，獨留她與三名當時年僅1歲至10歲未成年子女於家中苦苦等候。

104年10月底，周男更逕自搬出，再也不曾返家，嗣後顏女更明目張膽地至周男與母親住所過夜。

林女幾經掙扎，於105年間始鼓起勇氣提出侵害配偶權之損害賠償訴訟，顏女遭判賠10萬元卻從未支付，且於判決後仍然與周男維繫著不正當交往畸戀關係。

多年後周男母親甚至曾提供名下豪宅供周男和小三同住。林女說，自己9年半來一人照顧三名年幼未成年子女，同時還得工作賺取微薄薪資（每月約2萬5000元）支應家庭生活開銷，周男甚至以花費過高為由，拒絕將三名未成年子女之健保加保於其開設的公司，概由她一人負擔三名未成年子女健保費用，母子四人過著低收入戶般的生活。

後來孩子認識損友而於110年間陸續面臨相關刑事偵查，周男與其母親卻一再指責是因為林女未善盡母親責任，要求她變賣汽車、黃金為孩子收拾善後，多年以來的心酸血淚高壓也致使她診斷罹患乳癌切除部分乳房，歷經大小手術、化療療程不斷。

林女說顏女侵害配偶權行為，讓她受害甚深，精神受有莫大痛苦，憤而求償100萬元。最後法官判賠35萬元。

