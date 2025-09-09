國民黨高市前議長曾麗燕涉詐助理費 判刑12年提上訴

國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕，涉嫌詐領上千萬元助理費案，不服高雄高分院判刑，正式向最高法院提起上訴。（資料照）

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕涉嫌詐領上千萬元助理費案，被高等法院高雄分院判處12年徒刑，她不服判決，正式向最高法院提起上訴，爭取清白。

判決書指出，2010年12月25日至2015年3月底，同案曹雪禎擔任曾麗燕助理，離職後由曾的胞妹曾麗鴻接手，協助請領公費助理補助款業務。曾麗燕指示曹女等2人，利用虛報人頭、低薪高報等手法，自2010年起至2021年3月止，10年間共詐領1053萬元助理費，挪為服務處支出等私人用途。

高雄地院認為曾麗燕涉嫌觸犯公務員利用職務詐取財物等3罪，併處執行刑12年、褫奪公權6年﹔曾麗鴻判處有期徒刑3年6月、褫奪公權2年；曹雪禎則處2年2月、褫奪公權2年。

曾麗燕等人均上訴，高雄高分院8月11日宣判，仍認定曾麗燕涉犯貪污3罪，併處執行刑12年、褫奪公權6年；曾麗鴻和曹雪禎分別改判4年4月和2年9月徒刑。曾麗燕等3人，仍然不服上訴，要求改判無罪，案由最高法院審理中。

