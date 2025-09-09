台中男子遭亂刀砍死街頭 菲籍逃逸移工嫌犯聲押

台中李姓男子7日慘死潭子街頭，警方昨天逮捕犯案的菲籍逃逸移工，台中地檢署昨天深夜向法院聲請羈押禁見。（記者陳建志攝）

2025/09/09 07:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中潭子7日驚傳凶殺案，一名41歲李姓男子疑與26歲的菲律賓籍逃逸移工有糾紛，遭持水果刀亂刀砍死，民眾發現李男倒臥血泊中，向警方報案，台中地檢署指揮大雅分局組成專案小組進行蒐證調查、保全證據，逮獲菲籍嫌犯，昨晚依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

潭子區豐興路旁7日發生一起兇殺案，李姓男子被發現倒臥在血泊中，台中地檢署獲報，立刻指派檢察官魏珮樺組成專案小組，指揮大雅分局進行蒐證調查，確認李男身分後，清查死者生前行跡及調閱相關資料，鎖定26歲菲律賓籍逃逸移工涉案，經全力追緝昨天將他逮捕。

請繼續往下閱讀...

死者經檢察官率同法醫相驗遺體後，已訂期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

昨天深夜移送台中地檢署後，認定該名菲律賓籍犯嫌涉犯刑法第271條第1項殺人罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要，訊後向台中地方法院聲請羈押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法