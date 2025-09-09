為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    士官長與女下士單獨餐敘 「看著妳的照片打手槍」栽了

    胡姓士官長與女下士餐敘，涉嫌開黃腔被記大過，打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/09/09 06:37

    〔記者鮑建信／高雄報導〕服役近20年陸軍胡姓士官長，邀陳姓女下士餐敘，涉嫌開黃腔說：「看著妳的照片打手槍」，並因有前科紀錄，遭懲處記大過，無法領取月退俸，他不服打官司，被高雄高等行政法院駁回。

    據了解，2023年10月25日，胡姓士官長邀請單位陳姓女下士到日式燒肉店餐敘，席間竟對她性騷擾，說出：「看著妳的照片打手槍」等語，經軍方查證屬實，及先前曾因違反性別分際被記過2次，依陸海空軍懲罰法等規定，從重處分1大過。

    胡男則指出，依當時對話情境，認為是跟陳女開玩笑，難認已使社會上一般人產生無法同意或容忍程度，與國軍風紀「言行不檢」規定不合，依懲罰法處分1大過，明顯有違誤。

    此外，縱使有言詞不當，仍與嚴重危害官兵領導統御的紀律、影響國軍團結和諧的行為有別。況且，處分記大過後，考績列丙上、啟動人評會考核是否適服現役，也違反比例原則。

    高高行開庭調查，軍方開會過程、使用懲處法條和胡男先前紀錄等，予以記大過處分，並無不妥，判決他敗訴，可上訴。

