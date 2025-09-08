9/8 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台中、台南

第114000218期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元；第114000072期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2025/09/08 22:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月8日開獎的第114000072期威力彩頭獎摃龜；第114000218期今彩539頭獎開出2注，分別由台中市大里區至善路169號1樓「碰碰福彩券行」以及台南市永康區南灣里大灣路584號1樓「嚦咕嚦咕彩券行」開出，每注可得800萬元。

第114000072期威力彩中獎號碼為「第一區：07、08、14、15、25、36。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共212注中獎，每注可得4000元；陸獎共1628注中獎，每注可得800元；柒獎共2813注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4664注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬217注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1622注中獎，每注可得100元。

第114000218期今彩539中獎號碼為「07、11、20、28、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共274注中獎，每注可得2萬元；參獎共7731注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1564注中獎，每注可得50元。

第114000218期39樂合彩中獎號碼為「07、11、20、28、38」。四合共50注中獎，每注可得21萬2500元；三合共465注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2391注中獎，每注可得1125元。

第114000218期3星彩中獎號碼為「936」。壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

第114000218期4星彩中獎號碼為「6277」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

