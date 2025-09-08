為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台15線20車車聚競速 桃警攔截查獲駕駛無照開「運兵車」

    楊梅警方於台15線執行防飆勤務，包抄攔查阻止20輛轎車競速。（記者李容萍翻攝）

    楊梅警方於台15線執行防飆勤務，包抄攔查阻止20輛轎車競速。（記者李容萍翻攝）

    2025/09/08 20:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋、觀音交界大潭電廠附近，7日凌晨4點許集結約20輛轎、跑車，準備沿台15線往新竹方向飆車，楊梅警分局獲報調派警力啟動區域聯防攔檢盤查，隨後清晨在頭洲附近出現部分飆車，警方今（8）日表示，攔查過程中均告誡駕駛切勿聚眾競速，另查獲1輛疑似「運兵車」的廂型車，該車駕駛無照上路，依法開罰及查扣車輛。

    楊梅警分局交通組指出，新屋、觀音交界台15線道路筆直，假日車輛少，吸引飆車族競速，昨日凌晨4點許大約20輛轎、跑車相繼前往觀音大潭電廠附近聚集，準備沿台15線往新竹方向競速飆車，警方獲報啟動區域聯防攔檢，大坡派出所副所長游宏森、警員葉才競，以及永安派出所所長黃仁佑帶隊在新屋區昭靈宮前設置攔檢點，對可疑車隊15輛車全面攔查。警方逐一檢視車輛狀況與駕駛人身分，並未發現違規或違法情事，雖然最終並無違法事證，但警方仍當場對駕駛人進行告誡，勿有聚眾競速等危險駕車行為。

    無獨有偶，頭洲派出所於昨日上午7點接獲報案有飆車，員警到場巡視雖未發現有飆車情形，但發現1輛疑似為「運兵車」廂型車，警方上前盤查，發現該車駕駛無照上路，後續依法開罰並將查扣。此外，其他疑似參與聚集的車輛，警方已調閱監視器，針對違規行為開罰。

    楊梅警分局長張仁傑強調，警方對於危險駕車行為「零容忍」，將持續結合勤務規劃及情資蒐集，針對易有車輛聚集或深夜競速的路段加強巡邏與攔檢。同時呼籲年輕族群切勿以「深夜車聚」為掩護從事競速活動，應以安全駕駛為優先，避免釀成不可挽回的憾事。

