20年前論文涉抄襲、博士學位遭撤銷 國立大學副教授求翻案駁回

某國立大學副教授涉論文抄襲，博士學位被撤銷後，打官司救濟，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

2025/09/08 20:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕南部某國立大學1名副教授被檢舉涉及論文抄襲，經校方開會成立，20年的博士學位被撤銷，副教授不服打官司救濟，高雄高等行政法院認定處分並無不妥，判決駁回。

據了解，1995年間，這名副教授入學就讀某國立大學博士班，9年後發表論文，並參加博士學位考試通過。不料，2023年間，教育部接獲檢舉，指其論文疑似抄襲，違反學術倫理。

校方依碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則，成立審定委員會，並將本案送3位校外專業領域公正學者進行審查後，決議抄襲成立，撤銷博士資格及學位。

副教授指出，其碩、博士論文授權書，勾選不同意將論文紙本、電子檔公開，且未授權他人重製，學校未先為調查，違反程序正義，基於毒樹毒果理論，不得作為證據，並質疑校外3位審查人專業性；又說，不得以現在較嚴格標準，檢視20年前論文的合法性，不同時間不同規範，本應個別依循採用。

高高行調查，依學位授予法撰寫的碩士、博士論文，「著作人已取得學位者」，即推定論文著作人同意公開發表，加上副教授並未出具「不同意公開發表」聲明書，校方等單位公開論文，並無不妥，且審議過程於法有據，判決校方勝訴，仍可上訴。

