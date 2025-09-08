為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮港警頻出包 酒駕警員被記大過

    警政署花蓮港務警察總隊9月接連爆出警員涉酒駕與被控性侵風紀案件。（記者王錦義攝）

    警政署花蓮港務警察總隊9月接連爆出警員涉酒駕與被控性侵風紀案件。（記者王錦義攝）

    2025/09/08 20:46

    〔記者王錦義／花蓮報導〕警政署花蓮港務警察總隊9月接連爆出警員涉酒駕與被控性侵風紀案件，另有女子闖入港區管制範圍引發安全疑慮，3起事件短時間內陸續發生。

    花蓮港務警察總隊回應指出，林姓員警與友人餐敘飲酒，事後騎機車返家遇攔查，調查後對林員記大過處分；另有女子向總隊投訴遭薛姓警員性侵，調查後兩人原為男女朋友關係，全案已由花蓮縣警察局依妨害性自主罪嫌調查中。

    花蓮港務警察總隊指出，林姓警員8月31日輪休期間與友人聚餐飲酒後騎車返家，在花蓮縣吉安鄉遭警方攔查，酒測值超出法定標準值，警方立即以涉犯公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。港警總隊調查後，依規定記大過處分，並追究相關考監責任，同時將林員列為教育輔導對象，並調整服務地區。

    另外，1日一名女子向花蓮縣警察局提出妨害性自主告訴，指控花蓮港警總隊薛姓警員涉嫌性侵妨害性自主案，兩人為男女朋友關係，全案已由花蓮縣警察局依妨害性自主罪嫌調查中，調查結束後函送花蓮地檢署偵辦。港警總隊強調絕不護短，目前先調整薛員服務地區，將依最終調查結果追究相關責任。

    最後，5日下午3點多，一名女子爬牆闖入花蓮港管制區，被人發現通報港警帶回調查並協助送醫，事後依違反《商港法》移送裁罰。總隊已與花蓮港務分公司重新檢視花蓮港區管制機制，並強化阻絕設施，避免類似事件再度發生。花蓮港務警察總隊表示，對於警員違紀及港區安全問題將嚴肅面對，事發後會加強內部教育與管制措施，杜絕類似觸法違紀。

    本月5日下午3點多，一名女子爬牆闖入花蓮港管制區，被人發現通報港警帶回調查並協助送醫，事後依違反《商港法》移送裁罰。（記者王錦義攝）

    本月5日下午3點多，一名女子爬牆闖入花蓮港管制區，被人發現通報港警帶回調查並協助送醫，事後依違反《商港法》移送裁罰。（記者王錦義攝）

