真相大白！宜蘭安農溪泛舟翻覆1死5傷 業者涉過失致死罪被起訴

宜蘭安農溪6月發生橡皮艇翻覆，釀成1死5傷，檢方依犯過失致死罪起訴業者，圖為翻覆的橡皮艇。（資料照）

2025/09/08 19:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟6月間發生橡皮艇翻覆，釀成1死5傷，檢方認為業者未依規定在艇上放2個救生圈，也沒有安排救生艇隨行，觸犯過失致死罪，將負責人李男與游女夫妻檔起訴，2人日後若與被害人家屬和解，建請給予緩刑宣告。

這起意外成了安農溪推廣泛舟活動20多年來最嚴重的事故，事發原因眾說紛紜，檢察官歷經近3個月偵查，最近偵結起訴，認定橡皮艇先碰撞（未載明碰撞何物）致船身破裂，後來再撞岸壁而翻覆釀禍。

起訴書指出，6月8日下午1點，30多名遊客參加安農溪泛舟，分坐5艘橡皮艇，每艘配置1名教練操舟，岸上有3名救生人員，59歲陳姓婦人搭乘的橡皮艇，船上有8名乘客及1名陳姓教練。

陳婦搭乘的橡皮艇出發後不久，因碰撞造成右前側破裂，陳姓教練指示坐右側乘客往中央靠，接續航行到三星鄉雙賢2號橋上游70公尺處，碰撞岸壁翻覆，遊客落水後陸續獲救，仍有5人受傷，陳姓婦人則漂流1.7公里後才被救援上岸，但已無心跳，送醫急救宣告不治。

檢察官參酌宜蘭縣轄內水域從事泛舟活動應注意事項等相關規定，泛舟時每10艘或10艘以內泛舟艇（即橡皮艇），要配備1艘不載客救生艇負責安全救助，並於每艘橡皮艇放2個救生圈，這起意外發生當下，船上疏於放置2個救生圈，也未安排隨行救生艇，與陳婦死亡有相當因果關係。

檢察官認為，負責人李男與游婦犯過失致死罪嫌，2人坦承犯行，不否認過失責任，並積極與被害人家屬尋求和解，考量犯後態度良好，若在此案起訴或訴訟過程中達成和解，請予以2人緩刑宣告。

橡皮艇經過碰撞後右前方破裂（紅框處）最終翻覆。（圖由讀者提供）

事發當時安農溪橡皮艇翻覆地點。（圖由讀者提供）

