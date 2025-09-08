為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    教保員阻跳躍女童致傷獲不起訴 律師：管教需符比例原則

    律師施志遠認為管教幼童、學生的手段方式仍需符合比例原則。（施志遠事務所提供）

    律師施志遠認為管教幼童、學生的手段方式仍需符合比例原則。（施志遠事務所提供）

    2025/09/08 18:53

    〔記者王俊忠／台南報導〕前法官、守諺法律事務所律師施志遠表示，我國刑法傷害罪必須客觀上有傷害的結果發生，主觀上也必須有傷害他人的犯意，才會成立。此案，檢方以女教保員主觀是為阻止女童跳躍發生與其他幼童的碰撞危險才去抓女童手臂，抓的時間很短，無傷害故意，給予不起訴處分。

    施志遠指出，依照教保服務人員輔導與管教幼兒注意事項規定，本來就賦予教保人員可以為了輔導與管教幼兒之目的，施以強化或導正的行為。在本案中，檢察官依照監視器錄影勘驗畫面確認，女教保員是因為女童在教室做行進間跳躍行為，為免碰撞其他幼童發生意外，才會緊急用手抓住女童的手臂，前後時間也僅有4秒鐘，雖然因此導致女童手臂有些微破皮傷勢，但女教保員主觀是為了阻止女童危險行為，導正女童正確的生活態度，並無傷害的故意，所以不起訴處分。

    施志遠認為，此案結果或許能讓近來許多教保人員，稍微紓緩面對較為活潑或難以管教的幼童，動輒得咎之困境。但也提醒教保人員在採行輔導與管教措施時，所為的管理手段仍應與幼兒不當行為之情節輕重相當，以符合比例原則，倘若僅因幼童些許過錯，即施以嚴厲或顯不相當的管教方法，仍可能被認定逾越管教的合理有效性，而觸犯傷害罪，不可不慎。

    教保員為阻跳躍女童致傷挨告 南檢：無犯意不起訴報

