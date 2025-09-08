花蓮機車男闖自行車道炫技 下場曝光

2025/09/08 18:52

花蓮縣太平洋公園內自行車道，疑似有二、三台機車闖入，以站立、雙手離開機車握把等危險方式駕車。（民眾提供）

花蓮縣太平洋公園內自行車道，疑似有二、三台機車闖入，以站立、雙手離開機車握把等危險方式駕車。（民眾提供）

花蓮警分局已通知史姓駕駛人到案說明，以涉嫌公共危險罪移請地方檢察署偵辦。（警方提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾在網路貼文指出花蓮縣太平洋公園內自行車道，有二、三台機車闖入，並於該處以站立、雙手離開機車握把等危險方式駕車。花蓮警分局今指出，現已通知史姓駕駛人到案說明，全案依違反道路交通管理處罰條例第60條及第43條予以告發，並依涉嫌公共危險罪移請花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮警分局指出，日前執行網路巡邏勤務時，發現民眾於網路社群平台貼文，7日凌晨1時許，史姓男子騎乘普通重型機車違規進入太平洋公園內自行車道，一路加速狂飆，還整個人站起來，雙手放開龍頭，旁邊友人不但沒有阻止反而拍手大喊叫好，全程用手機拍下PO上網炫耀。

花蓮警分局呼籲，汽機車駕駛人於道路上應遵守交通規則，切勿違規駛入自行車道或從事炫技及其他危險駕駛行為，以免造成交通事故或影響其他用路人安全。警方將持續加強路段巡邏與違規取締，保障民眾行車安全，共同營造安全有序的交通環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法