    首頁　>　社會

    台中砂石車疑超載 下山翻覆司機送醫

    台中一輛砂石車，今天下午行經北屯區東山路時，疑似超載翻覆，造成對向車道布滿土石影響通行。（記者陳建志翻攝）

    台中一輛砂石車，今天下午行經北屯區東山路時，疑似超載翻覆，造成對向車道布滿土石影響通行。（記者陳建志翻攝）

    2025/09/08 18:34

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一輛由楊姓男子（27歲）駕駛的曳引車，今天下午3點多行經北屯區東山路下坡路段時，疑因超載失去重心，整輛車往左側翻覆，車斗滿載的土石都傾倒至對向車道，影響車輛通行，所幸僅楊姓司機多處擦挫傷就醫，因已經明顯超載，警方將依法開罰，環保局也派人到場協助清理路面。

    這起交通事故發生在今天下午3點10分左右，當時楊姓男子（27歲）駕駛滿載土石的曳引車，行經北屯區東山路2段下坡路段時，車子卻不慎往左側翻覆，後車斗滿載的土石都傾倒至對向車道，造成車道布滿土石影響通行。

    所幸僅楊姓司機全身多處擦挫傷，並自行就醫治療無大礙，經酒測未有酒精反應，詳細肇事原因仍待後續釐清。

    不過警方發現，該車限重35公噸，經檢視磅單其實際載重為38.2公噸，載重已超重，另與土石傾倒至路面部分，依《道路交通管理處罰條例》第29條第1項第2款及第30條第1項第2款，最高共處新台幣3萬6000元罰鍰。

    台中一輛砂石車，今天下午行經北屯區東山路時，疑似超載翻覆，所幸僅楊姓司機擦挫傷就醫。（記者陳建志翻攝）

    台中一輛砂石車，今天下午行經北屯區東山路時，疑似超載翻覆，所幸僅楊姓司機擦挫傷就醫。（記者陳建志翻攝）

    圖
    圖
