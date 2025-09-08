獨家》男子突暴走 痛毆父親還拿石頭猛砸母頭部

苗栗縣警方偵辦一件男子拿石頭猛K母親頭部案，檢方近期依殺害直系血親尊親屬未遂起訴該名男子。圖為苗栗縣警察局。（資料照）

2025/09/08 18:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣馬姓男子平時與父母同住，但馬男今年清明連假某日晚間突然情緒失控，馬男先衝出家門後，竟在住家前痛毆關心他、急忙尾隨出門查看狀況的馬父。馬男母親見到馬男毆打父親後上前欲制止，結果已經失控的馬男竟先腳踹母親後，馬男見母親因痛苦倒地，竟從路旁拿起一塊比人臉還大的石頭猛砸其母，造成馬母頭部受創，幸好警方獲報後趕至現場制止馬男，檢方近期偵結後依殺害直系血親尊親屬未遂罪起訴馬男。

案發當時，馬男不知何故突然情緒失控衝出家門，馬男父母親見馬男深夜衝出家門趕緊追出，但馬男見到父親上前關心，竟直接在住處門外毆打父親，還將其父壓制在地造成馬父左下肢擦、挫傷。

請繼續往下閱讀...

馬母見馬男對父親動手，連忙上前制止馬男，不料馬男已經失控，先以腳踹其母腹部後，見道路旁有機車騎士路過甚至還搶奪機車，拉扯騎士機車龍頭打算騎車直接撞擊父、母親，但被路過騎士掙脫。

但馬男仍不罷休，看到路旁有塊大石頭，經直接拿起，朝其母頭部猛砸，其母因此頭部受創，頭部鈍傷病創傷性硬腦膜下出血、顏面骨閉鎖性骨折、頸腹部挫傷，警方在馬男對父母動粗時已獲報，及時趕到現場制止馬男。

據了解，被馬男拿石頭K頭重傷的馬母接受警方訊問時還多次替兒子求情，稱馬男有相關精神疾病，但警方查無就醫等相關紀錄。

警方將全案移送檢方後，檢察官認為馬男行為已構成殺人未遂要件，故依殺害直系血親尊親屬未遂罪起訴馬男。

