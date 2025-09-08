教保員為阻跳躍女童致傷挨告 南檢：無犯意不起訴

位於台南安平區的市府員工子女非營利幼兒園傳出女教保員管教女童時傷及女童挨告，但檢察官查認教保員沒有傷害犯意，給予不起訴處分。（民眾提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南安平區的南市府員工子女非營利幼兒園，傳出女教保員為阻止近3歲的女童跳躍、去抓女童的右手臂，造成女童手臂2公分破皮傷，女童母親控告教保員涉傷害。但檢察官查指教保員是為阻止女童跳躍，避免發生受傷危險，是為了輔導管教；且抓女童手臂的時間僅4秒、很短暫，應無傷害犯意，對教保員不起訴處分。

女童的母親向警方報案指，2024年9月12日近午時，其近3歲的女兒就讀台南安平這家非營利幼兒園，當時，園內1名女教保員為阻止女童繼續跳躍，徒手去抓住女童的右手臂，導致女童右前臂有約2公分的破皮傷，控告女教保員涉嫌傷害。

檢方訊時，女教保員坦承有去抓女童的手臂、但沒有傷害意思。當天近午準備要吃午飯，女童在教室做兔子跳，因教室內左右兩邊有櫃子與白板、後方有小朋友走路，她擔心女童跳躍發生跌倒或碰撞其他孩子的危險，才伸手阻止女童，過程中不慎劃傷女童的手。

檢察官調閱教室內監視影像，看到教保員抓住女童手臂時間短僅4秒鐘，教保員辯解不是沒有理由，教保員對幼童有輔導管教義務，當時是為即時阻止女童的危險行為，對女童的管教糾正，是本於教育專業的教學方法所為，難認教保員有傷害的主觀犯意。

檢方並說，從女童跳躍到教保員放開女童的手時間僅約6秒，事發突然、時間短暫，教保員對此阻止行為造成女童傷害，應無預見可能，就沒有無注意、能注意而未注意的過失，難對女教保員做不利的認定，只能給予不起訴處分。

