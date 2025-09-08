為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    林明佐涉貪條款》台中市警局「6年大輪調」引反彈 宣布暫緩

    台中市警局「6年大輪調」，宣布暫緩。（資料照）

    2025/09/08 17:46

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局去年因前刑大大隊長林明佐涉貪，以及基層員警白單改紅單風紀案件頻傳，台中市警察局前任局長李文章推動「6年條款大輪調」政策，去年底實施後引發基層反彈，認為輪調與否與風紀沒有絕對關係。新任局長吳敬田上任後，基層員警關心該政策是否延續？台中市警局人事室今表示，原定10月的第2次調整將暫緩，先觀察3個月蒐集同仁意見後滾動式調整。

    台中市警局去年因風紀頻傳，前市警局長李文章強勢首度實施「6年條款」、「滿1年自己請調」新制，因在同一單位滿6年需調動警員達400人，首波申請6年跨分局請調、滿1年請調的251人中，僅90人填完志願，其餘161人放棄，該政策也引發基層議論，正反意見兩極。

    因去年10月開始實施「6年條款」的輪調作業，截至今年10月將滿1年，不少基層員警關心，前局長李文章的政策，新任局長吳敬田是否延續？

    台中市警局今表示，本輪調制度實施至今將滿1年，吳敬田局長8月1日到任後，即有民代及同仁關心，基於讓同仁先安心工作，原訂今年10月份第2次調整，將先觀察3個月蒐集同仁意見後滾動式調整，並依據警察人員陞遷辦法第16條、第19條規定辦理。

    台中市警局表示，今年10月份配合警大、警專畢業生分發及警政署統調作業，將依本局遷調案件作業要點及警察人員陞遷辦法等相關規定，先內部調整，任現職滿1年即可寫報告參加局內請調，並按遷調積分高低公開選填志願，以確保調動的公平。

