    社會

    車輛擅闖門沙灘狂飆 澎管處蒐證將開罰

    隘門沙灘7日闖入兩輛汽車橫衝直撞，引發遊客不滿。（澎管處提供）

    隘門沙灘7日闖入兩輛汽車橫衝直撞，引發遊客不滿。（澎管處提供）

    2025/09/08 17:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕鄰近澎湖機場的隘門沙灘，是著名觀光景點，澎管處近年來極力發展觀光，斥資重金興建周遭設施，並租用民間業者進行水上遊憩活動，不時還舉辦大型觀光活動。昨（7）卻傳出車輛擅闖隘門沙灘，並出現危險飆車行為，澎管處已進行蒐證，將對行為人依法開罰，同時重申隘門沙灘嚴禁車輛進入。

    位於湖西鄉的隘門沙灘，與鄰近林投、尖山及龍門沙灘，是澎湖黃金海岸線，已成為觀光發展重鎮，昨日卻傳出有車輛闖入，被砂子阻擋去路，一度恐遭水淹，緊急調來四輪驅動車輛拖帶解危，但2車甫脫離砂堆陷阱，又開始在沙灘上狂飆，讓現場活動遊客及民眾不知所措。

    由於車輛直闖隘門沙灘管制區，加上脫困後又橫衝直撞，造成遊客及民眾受到驚嚇，對於澎湖觀光形象造成傷害。主管的澎管處已展開蒐證，並根據監視錄影帶內容提供給監理站，循線追查車主，依法進行開罰，同時也重申沙灘管制區禁令，嚴格禁止車輛進出。

    澎管處表示，針對管轄之林投隘門沙灘區域有公告澎湖國家風景特定區隘門及林投濱海遊憩區禁止事項，依據該公告第2項第2點規定，未經許可，不得將動力式機械傳動器具（沙灘車、越野車等）駛入。後續將依發展觀光條例第64條第2項，處違規人新台幣5000元以上、100萬元以下罰鍰。

    經過汽車折騰，隘門沙灘留下長長胎痕。（記者劉禹慶攝）

    經過汽車折騰，隘門沙灘留下長長胎痕。（記者劉禹慶攝）

    圖
    圖
