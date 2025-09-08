少女看電影莫名被打到腦震盪、父控影城消極以對 影城回應了

台中陳姓男子（中）到東區秀泰影城看電影時，出手毆打看電影的吳姓、黃姓女子，警方帶回依傷害、毀損移送法辦。（資料照，記者陳建志翻攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中站前秀泰影城昨（7）日晚間傳18歲吳姓女子以及16歲黃姓少女看電影時，疑因小聲交談及有滑手機，引來附近觀眾陳姓男子不滿，將吳女硬拖離座位狂毆，勸阻的黃女也被波及，黃姓少女父親今出面控訴陳男暴行，也不滿影城未協助報警，更拒絕提供監視器畫面，企圖息事寧人。

秀泰影城今澄清，昨日值班主管得知事件後有直接報案，因影廳內監視系統顧及消費者隱私，並未對著座位區拍攝，昨日也有向家長說明，後續警方若有辦案需求，會配合提供調查。

針對昨日這起電影院糾紛，警方表示，獲報後立即到場處理將陳男帶回警局，依傷害和毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

其中16歲黃姓少女的父親今出面控訴女兒莫名遭陳男打成腦震盪，怨在台中看個電影也會出事，除不滿陳男暴力對付弱女子，也不滿影城作為，質疑影城事發第一時間既未協助報警，後續還拒絕提供監視器畫面，疑只想息事寧人，以後誰敢去看電影。

秀泰影城下午澄清，昨日值班主管事件發生即趕往了解狀況後，並立即報警，影城確有報案通聯記錄，並非未協助當事人，該值班主管還陪同消費者一起到警局製作筆錄；家長要求提供監視畫面，但影城顧及消費者隱私，影廳內的監視攝影機向來未對準座位區，而是對準周遭環境及前方螢幕，以隨時掌控環境及播影動態。

秀泰影城指出，第一時間也有向家長說明，並非不提供影片，後續若警方有調查需求，影城也會提供相關資料配合警方調查。

