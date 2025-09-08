南投恐怖情人輾斃女友 危險訊號出現要注意防範

吳姓女子趴在車子引擎蓋上阻止王姓男友離開，卻遭王男拖行輾壓送醫不治。（警方提供）

2025/09/08 16:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投王姓男子因與吳姓女友發生爭吵，駕車將趴在引擎蓋的吳女拖行輾壓致死。南投警方表示，王男平時情緒應該就不穩定、容易失控，要防範恐怖情人，需從認識危險訊號做起，並在交往初期多加觀察、嚴謹評估；若不幸遇到，應尋求親友與專業人士協助，撥打113保護專線或報警處理。

警方表示，王男與吳女透過網路交友認識才1個月，可能還不清楚彼此個性，要防範遇到恐怖情人，首先要觀察危險訊號，即注意對方是否過度控制你（妳）的社交活動、限制你（妳）與朋友來往、頻繁查看你（妳）你的手機或郵件。其次，設立明確界線，堅定表達個人隱私權和獨立社交的權利，不要讓步於對方的要求，對情感操控說「不」。第三則是評估關係的健康性，真正的愛不會讓彼此感到內疚或被脅迫。

警方強調，遇到恐怖情人若決定分手，應制定安全計畫，在討論分手或拿取個人物品時，最好找朋友或家人陪同，並請他們在你（妳）與對方之間保持距離。若有需要，考慮更換門鎖或暫時搬家，以確保人身安全，並向法院聲請保護令，保護自己免受對方的騷擾或傷害；分手後則應徹底刪除與對方的聯絡方式，包括通訊軟體和社群媒體，避免對方持續騷擾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

王姓男子狠心將女友輾成重傷送醫不治，南投警方3小時內火速逮人。（警方提供）

