    首頁　>　社會

    柯文哲交保直奔新竹老家 進門前伸左腳跨火爐去霉運

    柯文哲由妻子陪同下車，伸出左腳跨過放在家門前的火爐，用力踩破紅瓦象徵去霉運，接著快步進入家裡。（記者蔡彰盛攝）

    柯文哲由妻子陪同下車，伸出左腳跨過放在家門前的火爐，用力踩破紅瓦象徵去霉運，接著快步進入家裡。（記者蔡彰盛攝）

    2025/09/08 16:44

    〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，遭羈押禁見1年，今天下午交保後直奔新竹老家探望母親，4點多抵達，柯文哲由妻子陪同下車，伸出左腳跨過放在家門前的火爐，用力踩破紅瓦象徵去霉運，接著快步進入家裡，沿途群眾大喊「柯文哲，清清白白」。

    前台北市長柯文哲身穿白色「KP」T恤，今天下午4點多，在妻子陳佩琪等人陪同下回到新竹老家。柯母未現身門口，但依習俗準備火爐放在門口前，要為兒子去霉運；柯文哲跨過火爐，用力踩破紅瓦象徵去除霉運，同時也祈願未來運勢順遂！

    新竹市代理市長邱臣遠也到柯文哲老家力挺，但低調沒有發言。

    新竹市議員李國璋受訪表示，今天幕僚貼心準備豬腳麵線和火爐，以及豬腳麵線當作晚餐。希望讓柯媽可以有完整的時間，好好的跟柯文哲話家常。

    至於是否會去祭拜柯爸柯承發，李國璋說，原本來得及今天下午希望能去，但因新竹市政府相關人員5點30分下班，不好開先例，先以陪柯媽為主。

    至於限制住居，李國璋說，仍以柯文哲主席跟律師討論限制住居地點以新竹還是台北為主，目前不知。

    稍早於今天下午約2點30分許，柯文哲完成交保手續後先在北院外受訪，柯文哲首先謝謝小草的支持，表示「1年來因為有你們，我才能撐到現在」，特別是父親病危，是他最難捱的時候。話鋒一轉，柯提到京華城案根本是「冤案」，更點名總統賴清德「好好想一想，為何讓國家四分五裂！」，質疑檢方1年來毫無查獲實質違法證據，並稱多名作證公務員皆證明京華城案合法。

