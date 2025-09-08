國小師4度酒駕請假1週 校方預計12日啟動停聘討論

桃園市某國小老師許冠偉被警方逮捕。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

2025/09/08 16:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市某國小老師許冠偉昨日凌晨酒後駕車行經新北市林口區文化三路時，擦撞路邊停放的機車後肇事逃逸，甚至撞傷員警，最終仍被警方追捕攔下，酒測值高達0.94毫升，經查他曾有3次酒駕被法辦紀錄，這次被抓是第4次。校方今（8）日表示，許師本週請假1星期，學校預計12日請許師向教評委員說明後召開教評會針對停聘和相關懲處討論。

校方人員提到，許師設籍南部，目前是班級導師，出勤尚正常、屬於中規中矩的老師，任職該校期間都是住在教職員宿舍，不過，許師被爆出4次酒駕後，情緒相當不穩定，本週請假期間學校會請輔導老師以及與其熟識老師協助開導。學校將會依據市府教育局提供校事會議調查委員名單外聘委員組成調查小組調查和召開校事會議，預計3至6個月內會有結果。

請繼續往下閱讀...

校方人員也說，雖說許師過去已有3度酒駕的紀錄，分別在2017、2019、2024年，加上這次已是第4次，但因為警政單位不會主動通知，校方完全沒有人知道。

對此，市府教育局表示，根據「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」，公務人員酒駕遭警察取締後，若未在事發後1週內主動告知服務機關人事單位，且由他人檢舉或媒體報導始知悉酒駕事實，將會受到懲處，通常是記申誡2次。這項規定是基於公務員的誠實義務，並已由行政院人事行政總處於2019年修訂，以強化對公務員酒駕行為的懲處，許師3次酒駕通報學校，此事由學校考核會研議懲處。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法