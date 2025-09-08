澎湖馬公遊艇沉沒 急放攔油索防污染海洋

馬公第二漁港菊島之星旁，停泊遊艇出現半沉沒狀態。（記者劉禹慶攝）

2025/09/08 16:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公著名觀光地標——菊島之星，今（8）日有遊艇半沉沒，民眾發現後緊急通報馬公漁港安檢所人員趕抵現場，並出動潛水人員佈放攔油索，防止遊艇內積油外洩污染海洋。船主接獲通知趕抵現場，懷疑是進出船隻湧浪導致遊艇進水沉沒，但詳細原因仍有待進一步調查釐清。

馬公漁港安檢所調查指出，今日上午11時30分接獲民眾報案，指稱馬公第二港區內「冠德（960971）」遊艇進水傾斜，馬公漁港安檢所副所長蕭弘政回報第13巡防區，港區發現遊艇「冠德號」位於第2漁港靠近南海菊島之星左側方，目前船隻後方有傾斜進水情形（經觀察船筏無漏油、海面無油污等情事），已協請馬公商港安檢所聯繫船長到場處置。

請繼續往下閱讀...

另外馬公漁港安檢所與馬公商港安檢所共同投入10餘員，攜帶相關吸油防污資材前往現場協助處置。海洋委員會海洋海保署澎湖站站長莊子萱，也接獲通報抵達現場。隨後中午時許「冠德號」船長抵達現場瞭解現況，並表示已聯繫澎湖縣消防局及吊車業者協處。

馬公漁、商港安檢所等10餘員投入索狀吸油棉18條，以潛水佈放方式圍繞「冠德號」船體，避免油污洩漏情事發生；另準備91片片狀吸油棉在旁戒備。

澎湖縣政府消防局暨第一大隊馬公分隊孫清文隊員等5員攜帶2台抽水幫浦抵達現場，並研判後續處置方式。

安檢所人員佈放攔油索，防止油污外漏。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法