為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男宿醉開百萬名車上路 國1埔鹽段釀4車連環撞1人傷

    國道1號彰化埔鹽路段今（8日）清晨5時許發生連環車禍，造成79歲謝男肢體擦挫傷。（民眾提供）

    國道1號彰化埔鹽路段今（8日）清晨5時許發生連環車禍，造成79歲謝男肢體擦挫傷。（民眾提供）

    2025/09/08 16:23

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號彰化埔鹽路段今（8日）清晨5時許發生一起連環車禍，24歲羅姓男子駕駛Audi百萬名車，疑因宿醉精神恍惚，撞上前方由張姓男子駕駛的自小客貨車，導致張男車輛失控偏移車道，謝男、藍男駕駛車輛從後追撞，其中謝男肢體擦挫傷送往醫院治療。警方到場，發現羅男酒測值0.30毫克，涉嫌酒駕肇事，全案依公共危險罪送辦。

    警方表示，今晨5時10分左右獲報，國道1號南向206.5公里彰化埔鹽路段發生一起4車連環追撞車禍；初步調查，羅男駕車行駛中線車道，先追撞前方張男駕駛的自小客貨車，導致張男車輛失控偏移至外側車道，謝男閃避不及撞上張男，使其車輛彈向中線，再遭藍男駕駛的車輛碰撞。

    警方說，事故造成謝男（79歲）肢體擦挫傷，已送往彰化基督教醫院救治，其餘駕駛並無大礙。警方發現羅男酒測值0.30mg/L，涉嫌酒駕肇事，全案依公共危險罪送辦，其餘駕駛人酒測值均為零。事故在5時53分排除，國道恢復通行。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    羅姓男子宿醉開百萬名車上國道，結果釀4車連環撞意外。（民眾提供）

    羅姓男子宿醉開百萬名車上國道，結果釀4車連環撞意外。（民眾提供）

    國道1號彰化埔鹽路段發生4車連環車禍，事故現場經1小時才排除。（民眾提供）

    國道1號彰化埔鹽路段發生4車連環車禍，事故現場經1小時才排除。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播