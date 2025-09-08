男宿醉開百萬名車上路 國1埔鹽段釀4車連環撞1人傷

國道1號彰化埔鹽路段今（8日）清晨5時許發生連環車禍，造成79歲謝男肢體擦挫傷。（民眾提供）

2025/09/08 16:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號彰化埔鹽路段今（8日）清晨5時許發生一起連環車禍，24歲羅姓男子駕駛Audi百萬名車，疑因宿醉精神恍惚，撞上前方由張姓男子駕駛的自小客貨車，導致張男車輛失控偏移車道，謝男、藍男駕駛車輛從後追撞，其中謝男肢體擦挫傷送往醫院治療。警方到場，發現羅男酒測值0.30毫克，涉嫌酒駕肇事，全案依公共危險罪送辦。

警方表示，今晨5時10分左右獲報，國道1號南向206.5公里彰化埔鹽路段發生一起4車連環追撞車禍；初步調查，羅男駕車行駛中線車道，先追撞前方張男駕駛的自小客貨車，導致張男車輛失控偏移至外側車道，謝男閃避不及撞上張男，使其車輛彈向中線，再遭藍男駕駛的車輛碰撞。

警方說，事故造成謝男（79歲）肢體擦挫傷，已送往彰化基督教醫院救治，其餘駕駛並無大礙。警方發現羅男酒測值0.30mg/L，涉嫌酒駕肇事，全案依公共危險罪送辦，其餘駕駛人酒測值均為零。事故在5時53分排除，國道恢復通行。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

羅姓男子宿醉開百萬名車上國道，結果釀4車連環撞意外。（民眾提供）

國道1號彰化埔鹽路段發生4車連環車禍，事故現場經1小時才排除。（民眾提供）

