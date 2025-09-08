與夫同住卻形同陌路「連飲水機都不敢用」 妻訴離斬48年婚姻

與丈夫同住卻形同陌路「連飲水機的水都不敢喝」，妻子向法院訴請離婚獲准。（情境照）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1對結縭48年的夫妻檔，結婚日子還是「520」，自丈夫外遇又不願離婚，2人生活在同一屋簷下宛如陌生人，妻子連飲水機的水都不敢喝，生活就是幾坪大的房間，她受不了向桃園地院訴請離婚，法官審酌夫妻倆的相處狀況，即使生病都互不探視，對婚姻關係破裂都有責任，認為妻子訴請離婚為理由，應予准許。

夫妻倆於1977年5月20日結婚，27年前妻子發現丈夫外遇，丈夫不願離婚且依然故我，雙方後續乾脆分房而居，夫妻自此形同陌路，妻子控訴，跟宛如陌生人的丈夫同住一個屋簷下，導致她經常精神緊張，不敢飲用樓下飲水機的水，也因擔心丈夫跑到她的房內，導致她不敢隨意出門，但又不想看到丈夫，平常活動範圍只在小小的房內，近年兩人曾住院開刀，亦未相互聞問，婚姻早就有名無實。

丈夫則說，他承認以前曾有外遇，與妻子分房已超過20年，因為一講話就吵架，兩人住在一個屋簷下但形同陌路、無任何交流，近幾年兩人曾住院開刀確實沒有相互聞問，也沒有探視對方，但覺得妻子是預謀，他不同意離婚。

判決指出，夫妻倆猶如「陌生室友」，即便生病住院，亦未探視關心對方，足認雙方婚姻徒具形式，欠缺共同生活、相互扶持、同甘共苦，以共創家庭生活的實質內涵，也沒有了夫妻間應有的互愛、互信、互諒、互持等重要基石，勘認兩造間的婚姻已生重大不能回復的破綻，且雙方分居多年來毫無互動，連生病都互不關係，雙方對婚姻關係破裂都有責任，妻子請求判決離婚唯有理由，應予准許。

