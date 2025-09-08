2少女台中看電影被打到渾身傷 父親揚言告到底、批影城消極

黃姓爸爸今天出面受訪，無法接受女兒和姪女看場電影竟被打到渾身傷。（民眾提供）

2025/09/08 15:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中市吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）昨晚相約到台中東區秀泰影城看國片，兩人疑似小聲交談、看手機太亮引發鄰座陳姓男子不滿（42歲），陳男竟直接將吳女拖離座位拳打腳踢，黃女制止也被打到腦震盪，黃女父親今天出面受訪，不敢置信只是看場電影竟被打到傷痕累累，更質疑影城報警慢、態度消極，強調將會對陳男告到底。

警方調查，這起糾紛發生在昨晚7點多，吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）相約到秀泰影城看國片《進行曲》，陳男不滿吳女和黃女交談出言制止，兩人便結束說話，沒多久吳女滑手機時，陳男疑因不滿螢幕太亮，直接將吳女拉住拖離座位，並以手腳攻擊吳女，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、上衣右下角破損。

同行的黃女看到立刻上前制止，在保護吳女的過程中也被打耳光，造成黃女左耳受傷，陳男停止攻擊後返回座位。警方獲報到場將陳男帶回調查，訊後依傷害及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

黃女的父親今天出面受訪表示，女兒昨天和姪女相約看電影，女兒卻在晚間7點25分打LINE跟他求救，叫他趕快到戲院救她，沒想到7點35分到影城4樓，已經過了10分鐘，問工作人員，居然還沒有人報警，要求出示影城監視器，影城卻說只有大螢幕攝影機，沒有照到全場的攝影機，質疑如此的公共空間竟沒有攝影機，女兒和姪女不就白白被打。

黃爸爸表示，在台中只是看一場電影居然被拖出去打，一個雙腳膝蓋被打受傷、衣服被扯破，另一個後腦杓被打頭暈、腦震盪，看一場電影卻變這樣全身傷，叫家長情何以堪，以後誰還敢出門？心疼女兒事後說，以後看電影都要爸爸陪才敢去。

黃爸爸表示，到場質問為何打他們？陳男說，因為女兒和姪女的手機太亮，但雙方的位置差7個座位，怎麼可能影響到？自己到戲院詢問目擊者女兒兩人講話真的很大聲嗎？現場民眾說沒有，是陳男自己的關係，強調天下父母心，發生這樣的事情很心痛，一定會告到底。

