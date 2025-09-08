四寶媽「趴引擎蓋」遭男友開車輾斃 疑抖音認識交往出軌

吳女趴在引擎蓋上，王男仍開走，導致吳女被拖行、摔下並輾過，傷重不治。（南投警方提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣43歲王姓男子開吳姓女友的車外出，吳女趴引擎蓋阻止卻遭拖行、輾過、傷重不治，吳女遺體今解剖相驗；家屬透露吳女二婚且已是4寶媽，平常有看抖音，王男開出去的車子是吳女現任先生的，其夫被通知妻身亡還崩潰吞藥昏迷送醫。

32歲吳姓女子6日遭43歲王姓男子輾過、拖行傷重不治，警方在台中逮到王男，後來追查發現車子不是王男、吳女的名字，聯絡車主後才知是吳女現任先生。

南投地檢署檢察官和法醫今天解剖吳女遺體釐清死因，吳女的母親和兄嫂趕到南投殯儀館哀痛不已。

吳女家屬透露，吳女有過一段婚姻，生了4個孩子，以前工作不是很穩定，最大的已唸國中，第二胎生3胞胎，現在已上國小，原本家人只知她認識住嘉義的現任先生，但不知兩人何時結婚，接獲通知後，有先去嘉義找吳女現任先生，才知他傷痛崩潰吞藥昏迷，經送醫治療已無大礙，他表明要為妻子料理後事，因此接下來遺體會送到嘉義。

吳女家屬說，吳女平常多只看抖音，推測與王男是在抖音認識的，但不知道吳女為何會到南投，王男的手段兇殘，希望檢警查明還死者公道。

王男的鄰居提到他都說「他是問題人物」，脾氣很不好，大家都害怕他如果沒被關，或是很快出來，鄰居會被找麻煩。

吳女的母親和兄嫂從屏東趕來南投殯儀館。（民眾提供）

吳女的母親和兄嫂等候檢察官和法醫到場，母親傷心大哭。（民眾提供）

