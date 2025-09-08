台南麻豆消防分隊變學習安全知識打卡點 民眾可獲滅火器造型水槍

「麻豆消防，救援先鋒」新隊徽看板，提振警義消士氣。（記者楊金城攝）

2025/09/08 14:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊變成民眾學習消防安全知識的打卡熱點，除了新設新隊徽、宣導旗幟關東旗，民眾到麻豆分隊打卡學習消防知識可獲贈滅火器造型的水槍、印有消防標語的鉛筆，大、小朋友都愛。

麻豆義消分隊、婦女防火宣導隊捐贈新隊徽、關東旗和宣導品給麻豆消防分隊，第二救災救護大隊大隊長王騰毅今天（8日）頒贈感謝狀給麻豆義消分隊分隊長鄭名峰，肯定消防隊成為打卡大亮點，學習消防逃生常識，宣導旗幟讓民眾洽公深植印象。



麻豆分隊分隊長蘇哲緯指出，「麻豆消防，救援先鋒」新隊徽結合創意大圖輸出看板，加上「裝住警器，用戶安心」、「小火快跑、濃煙關門」的關東旗，除了防火宣導吸睛外，並提升警義消士氣，為麻豆地區新增消防隊打卡大亮點。

曾受麻豆分隊救護的董姓民眾則捐贈宣導標語原子筆1000支、宣導滅火器水槍300支表達感謝救命之恩，蘇哲緯說，只要民眾來分隊打卡，學習消防知識，就能獲得消防宣導品，也會下鄉舉辦消防宣導活動中贈送出去，將民眾的愛心回饋社會。

南市消防局局長李明峯呼籲，藉由創新的宣導與推廣消防工作，能讓更多市民學習到正確的消防安全知識，家庭中每位成員都能扮演關鍵角色。

麻豆分隊的消防宣導關東旗幟。（記者楊金城攝）

民眾到麻豆消防分隊打卡，學習消防安全知識就能獲贈宣導品。（記者楊金城攝）

麻豆消防分隊獲贈新隊徽看板、滅火器造型的水槍、印有消防標語的鉛筆。（麻豆分隊提供）

麻豆消防分隊成為民眾學習消防安全知識的打卡點，可獲贈滅火器造型的水槍、印有消防標語的鉛筆。（記者楊金城攝）

