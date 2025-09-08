為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    影像曝光！酒駕加天雨路滑失控 轎車逆向撞機車與休旅車

    台13線苗栗市南勢路段，發生轎車逆向撞擊機車與休旅車車禍，圖為被撞的機車及被波及的休旅車，現場一片零亂。（警方提供）

    台13線苗栗市南勢路段，發生轎車逆向撞擊機車與休旅車車禍，圖為被撞的機車及被波及的休旅車，現場一片零亂。（警方提供）

    2025/09/08 14:28

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕台13線苗栗市南勢里路段昨（7）日下午雨勢不斷，38歲徐姓男子駕車行經該路段時，疑因天雨路滑車輛失控打滑衝向對向車道，撞及一輛直行的機車，並波及另一輛休旅車，造成37歲何姓機車騎士氣胸，住院觀察，38歲徐姓肇事駕駛，酒測值0.33毫克，警方今依公共危險罪嫌送辦。

    警方調查，昨天下午4點多，徐男駕駛轎車由台13線北往南內側車道行駛，行經南勢里路段，疑因天雨路滑，車輛突失控打滑衝向對向車道，撞上對向台13線南往北直行由何男所騎機車，再波及由賴男（48歲）駕駛之休旅車，現場一團零亂，何姓機車騎士倒地受傷，安全帽掉落，經救護車送醫救治，發現全身多處擦挫傷，胸部氣胸，住院觀察中。

    肇事的徐男酒測值超標，涉嫌酒駕肇事，另機車及休旅車駕駛經酒測未有飲酒情形。苗栗警分局今（8）日呼籲民眾切勿酒後駕車，雨天行車務必減速慢行、另應注意胎紋及路面狀況，以免發生水漂現象，造成車輛失控意外。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播