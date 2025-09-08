影像曝光！酒駕加天雨路滑失控 轎車逆向撞機車與休旅車

台13線苗栗市南勢路段，發生轎車逆向撞擊機車與休旅車車禍，圖為被撞的機車及被波及的休旅車，現場一片零亂。（警方提供）

2025/09/08 14:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台13線苗栗市南勢里路段昨（7）日下午雨勢不斷，38歲徐姓男子駕車行經該路段時，疑因天雨路滑車輛失控打滑衝向對向車道，撞及一輛直行的機車，並波及另一輛休旅車，造成37歲何姓機車騎士氣胸，住院觀察，38歲徐姓肇事駕駛，酒測值0.33毫克，警方今依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，昨天下午4點多，徐男駕駛轎車由台13線北往南內側車道行駛，行經南勢里路段，疑因天雨路滑，車輛突失控打滑衝向對向車道，撞上對向台13線南往北直行由何男所騎機車，再波及由賴男（48歲）駕駛之休旅車，現場一團零亂，何姓機車騎士倒地受傷，安全帽掉落，經救護車送醫救治，發現全身多處擦挫傷，胸部氣胸，住院觀察中。

肇事的徐男酒測值超標，涉嫌酒駕肇事，另機車及休旅車駕駛經酒測未有飲酒情形。苗栗警分局今（8）日呼籲民眾切勿酒後駕車，雨天行車務必減速慢行、另應注意胎紋及路面狀況，以免發生水漂現象，造成車輛失控意外。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

