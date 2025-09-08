為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「台版柬埔寨案」敘獎拖3年 議員促檢討、新北警稱盡速完成審核

    社群平台「靠北police」有人貼文，指3年多前破獲的「台版柬埔寨案」，敘獎至今沒下文。（取自臉書截圖）

    社群平台「靠北police」有人貼文，指3年多前破獲的「台版柬埔寨案」，敘獎至今沒下文。（取自臉書截圖）

    2025/09/08 14:07

    〔記者賴筱桐／新北報導〕2022年發生「台版柬埔寨案」，總計有61位受害者遭求職詐騙並囚禁，其中4位受害者被凌虐致死，新北市警方破獲且逮捕集團主嫌，然而冒著生命危險攻堅、成功破案的基層員警，迄今未得到應有的獎勵，新北市議員鄭宇恩要求警方檢討獎勵案件陳報效率。新北市警察局刑事警察大隊回應，相關文件已補齊，將依程序辦理，儘速完成審核。

    鄭宇恩指出，最近有人在社群平台「靠北police」貼文，指「台版柬埔寨案」發生至今3年多，基層員警冒險攻堅，破獲社會矚目重大案件，挽救受害者生命，等了3年卻等不到獎勵、表揚，被行政程序拖延，許多當時在第一線奮戰的警察早已調離原本工作崗位甚至退休，嚴重打擊基層士氣，影響治安績效。

    鄭宇恩說，新北市警察局第一次陳報警政署時間約2024年7月，經警政署初審程序，要求市府修正再報，市警局今年4月再報，警政署5月回復尚須修正，直至上週都尚未完成陳報，顯見行政效率有改善空間。她強調，市警局必須檢討獎勵案件陳報的效率問題，讓有功員警早日獲得獎勵與肯定，展現對基層人員的尊重和支持。

    新北市刑事警察大隊回應，肯定所屬各單位破獲「台版柬埔寨案」的辛勞付出，努力為同仁爭取最高獎勵額度，期間為求公正，邀請各出力單位多次召開敘獎協調會，以落實獎當其功原則，但因敘獎額度及程序須依規定審查，經多次補正與協調，導致審查時程較原規劃為長。

    新北市刑大表示，本案經再次召開協調會，已補齊文件，後續將依程序辦理，儘速完成審核作業，未來持續檢討並精進內部作業流程，以縮短行政時程，保障基層同仁權益。

