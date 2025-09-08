為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    廢棄木材從平地堆滿20公尺深邊坡起火 白煙直竄天空

    廢棄木材從平地堆到邊坡，起火後白煙直竄天際。（苗縣府消防局提供）

    廢棄木材從平地堆到邊坡，起火後白煙直竄天際。（苗縣府消防局提供）

    2025/09/08 13:50

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉一處土地今天凌晨5點多發生火警，苗栗縣政府消防局獲報後前往滅火，發現現場為一處堆放廢棄木材空地起火燃燒，消防人員見白煙持續往上竄，苗栗縣府消防局派出三灣、頭份與竹南分隊共同滅火，但火勢直到中午仍未停歇，竟是廢棄木材從平地堆放到一旁邊坡，深度達20公尺，由於附近有林木，目前消防人員以控制火勢，避免持續延燒至附近山林。

    苗栗縣政府消防局指出，民眾報案時稱，一陣陣白煙直竄天際故趕緊派遣人車前往灌救，發現現場堆放大量廢棄木材，且堆放的木材從平地一直堆到附近邊坡，甚至堆滿約20公尺深的邊坡，所幸消防人員控制火勢，目前未殃及附近樹林。

    苗栗縣消防局也提醒，三灣鄉與鄰近頭份市等鄉鎮民眾可能受到廢棄木材燃燒影響空氣品質。

    苗栗縣政府環保局指出，因今天風勢不大，頭份市區監測器目前空氣品質仍屬正常，環保局會持續監控；另外，環保局除將約談堆放木材行為人開罰，也將派員追查廢棄木材來源。

    廢棄木材從平地堆到邊坡，起火後白煙直竄天際。（苗縣府消防局提供）

    廢棄木材從平地堆到邊坡，起火後白煙直竄天際。（苗縣府消防局提供）

    廢棄木材從平地堆到邊坡，起火後白煙直竄天際。（苗縣府消防局提供）

    廢棄木材從平地堆到邊坡，起火後白煙直竄天際。（苗縣府消防局提供）

