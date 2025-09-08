女登山客麟趾山健行不慎摔10多公尺深邊坡 警消救援近2小時送醫

搜救人員將吳姓女登山客拉上步道，人力搬運至玉山登山口送醫。（警方提供）

2025/09/08 13:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕67歲吳姓女登山客7日跟團到麟趾山健行，在玉山登山口黑森林步道往麟趾山1.3公里處，不慎踩空摔落到10公尺深邊坡受傷無法行動，搜救人員花近2小時，用軟式擔架將吳女救援至步道，再人力搬運至玉山登山口由救護車接駁送醫，經治療性命無礙，吳女先生與妻子同行，現場目睹妻子摔落、撿回一命，對搜救人員不斷致意感謝。

嘉縣竹崎警分局阿里山聯合所與嘉義縣消防局阿里山分隊7日中午獲報，與保七塔塔加小隊、玉管處排雲管理站、林業署嘉義分署阿里山工作站等聯合搜救小隊，在下午1點52分抵達吳女等待救援處，經了解，一個由近40名60餘歲人士組成的登山團，當天前往麟趾山登山健行，疑因不熟步道，步道旁又長草未注意，吳女不慎踏空摔落10多公尺深邊坡，幸好受樹木阻擋、未持續向下摔。

警方了解，吳女因臉撞到樹頭，導致嘴角受傷流血，也無法行動，吳女的先生見狀報警，因該處地勢險峻又是陡坡，在原地等候救援。

搜救人員為吳女傷勢包紮後，確認其意識清楚，架設繩索使用軟式擔架將吳女拉上步道，接著人力搬運到玉山登山口，救援近2小時，將吳女送到聖馬爾定醫院治療。

阿里山警、消等搜救人員搬運吳女到玉山登山口，再由救護車送醫治療。（警方提供）

吳女隨團登山，摔到陡坡下方。（警方提供）

