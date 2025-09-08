巨業撞死東海女大生允至少賠350萬 母哽咽：希望大家將心比心

林姓東海女大生被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，媽媽（左）今天和劉建志律師（右）一起和巨業、施姓司機進行調解，不過調解沒有結果。（記者陳建志攝）

2025/09/08 13:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓東海女大生被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，先前傳出巨業客運僅肯賠償33萬多元遭巨業公司否認，今天雙方在台中地方法院進行調解，雖金額已經從之前在法庭說的233萬多元調高到至少350萬，不過仍和女大生媽媽希望的賠償金額有落差，哽咽希望大家「換位思考，將心比心」，雙方將繼續協商。

巨業客運施姓駕駛，去年9月駕駛305號公車，在台中市綠川東街撞上走在斑馬線上的東海大學林姓女大生，施男下車只看到車輪旁露出一隻手，卻沒有進一步確認傷者狀況，竟然就再次上車將公車往前移動，導致被撞倒的女學生遭到二度輾壓，最終不幸身亡。

請繼續往下閱讀...

因先前傳出巨業公司只願賠33萬多元，不過遭巨業公司否認，今天雙方在台中地院進行調解。

林姓女大生媽媽的律師劉建志透露，今天調解沒有結果，保險公司有明確表示，只願意付強制險的部分，坦承雙方對於賠償金額的認知還有很大的落差，尤其是扶養費用，對方主張以每人每月最低生活標準計算，但此標準大多使用在強制執行，並非使用在損害賠償上，覺得巨業公司對此有所誤解，會繼續和巨業公司的律師協商，不過不願意透露家屬希望的賠償金額。

女大生的媽媽今天也參與協商，希望大家「換位思考，將心比心，而不是高高在上」，難過哽咽表示，事情拖這麼久，每次來一次就痛一次，至今沒有得到公平的對待，相信大家心裡都不舒服。

施姓司機律師周仲鼎則表示，目前至少會賠350萬，而這筆錢是由巨業和施先生一起出，包括精神賠償金和子女扶養費用，因計算方法認知有差異，將會跟家屬繼續協調，算出雙方面都能接受的方案，並跟巨業一起出。

巨業公司法務處主任吳育誠則表示，發生這樣的事情公司很抱歉，後續的賠償責任將會配合司法程序和被害家屬協商，證實賠償金額至少350萬，後續會和家屬繼續協商，並允諾保險不保的部分，公司和施姓司機會一起負起責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法