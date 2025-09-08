為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    蘆洲工地鷹架倒塌波及住戶外牆 居民驚恐「像地震一樣大」

    蘆洲光華路拆除工地8日發生鷹架倒塌意外，壓斷電線並波及隔壁民宅。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲光華路拆除工地8日發生鷹架倒塌意外，壓斷電線並波及隔壁民宅。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/08 13:03

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區光華路150巷一處民宅今（8日）上午10時許，都更拆除工地發生鷹架倒塌事故。龐大鋼架連同水泥結構傾斜砸落，壓毀電線並波及周邊住戶外牆，場面驚險，所幸並無人員受困或受傷。現場可見，倒塌鷹架與混凝土碎塊壓在鐵捲門與騎樓上，藍白帆布散落一地，巷弄一度被碎石與鋼材堵塞。居民回憶，聲響「就像地震一樣大」，心有餘悸。

    工務局回應，在第一時間會同土木技師至現場進行勘驗事故原因中，並已當場勒令停工，另外有關拆除工程未做妥相關安全設施，涉及違反建築法第84條及89條規定，最重得核處9萬元罰鍰。在未提出完善的復工計畫並經審核通過前，工地不得復工。

    警方獲報後立即封鎖巷道兩端，並通知鑑識人員到場紀錄。台電隨即斷電，避免電纜受損引發二次危害。蘆洲區長鍾耀磊也到場勘查，並通報市府；工務局施工科已派員評估後續安全與責任歸屬，要求施工單位釐清倒塌原因並進行改善。此次事故未釀傷亡，但已造成周邊停電與民宅毀損，詳細原因仍待調查。

    台電表示，蘆洲區光華路150巷21號有用戶進行拆屋作業，現場作業可能拉扯線路造成短路。基於安全考量，台電已將變壓器及接戶線（從台電供電線路引至用戶家中）隔離。待用戶完成拆除後，將立即恢復接戶線。此次措施影響光華路150巷、162巷、186巷等共31戶用戶。

    蘆洲光華路拆除工地8日發生鷹架倒塌意外，壓斷電線並波及隔壁民宅。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲光華路拆除工地8日發生鷹架倒塌意外，壓斷電線並波及隔壁民宅。（記者羅國嘉攝）

