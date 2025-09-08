畫面曝光！19歲軍人車禍頭部重創「輸血2萬CC」仍不治

苗栗市中華路與經國路發生轉彎休旅車與直行的重機車碰撞車禍，機車車頭全毀。（警方提供）

2025/09/08 12:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市中華路與經國路口7日晚，發生轉彎休旅車與直行普通重機車碰撞車禍，造成騎機車19歲林姓職業軍人頭部重創，流血不止，陸續輸血2萬多CC，緊急轉送台中榮總醫院急救，今（8）日凌晨宣告不治，肇事責任歸屬警方調查、釐清中。

警方調查，何姓男子（30歲）昨晚8點多，駕駛休旅車，當時下著雨，由北勢大橋北往南行駛左轉苗栗市經國路時，與由林男駕駛沿中華路南往北直行之機車發生碰撞，機車車頭全毀，林男當場彈飛，頭部重創，意識昏迷，立即送衛福部苗栗醫院急救。

林男是職業軍人，家住竹南鎮，當時騎機車要回家，休旅車駕駛何男也是要回苗栗市住家，車禍發生後，何男也立即下車前往關心騎士；林男因流血不止，院方陸續輸血2萬多CC，緊急轉送台中榮總急救，至今日凌晨零時宣告不治，何男經檢測無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查、釐清。

苗栗警分局今天呼籲駕駛人雨天、夜間等視線不良時上路應放慢車速，隨時注意道路狀況，行經路口或轉彎時，應確實查看四周以消除視線死角視線不佳，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗市中華路與經國路發生轉彎休旅車與直行的重機車碰撞車禍，休旅車右側受創嚴重。（警方提供）

