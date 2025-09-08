靈骨塔「保證獲利」？鴻源案苦主再遭詐騙千萬

張男等6人打著「靈骨塔投資保證獲利」的旗號，短短2年內詐得超過千萬元，彰化地院審理，依違反組織犯罪防制條例及三人以上共同詐欺取財罪，判處1年6個月至4年10月不等刑期。（資料照）

〔記者陳冠備／彰化報導〕靈骨塔成詐財工具！彰化地院近日審結一起殯葬詐騙案，以陳姓男子為首的詐騙集團，打著「靈骨塔投資保證獲利」的旗號，誘騙民眾加購塔位、牌位及生前契約，短短2年內詐得超過千萬元，其中更有鴻源案受害者慘遭二度詐騙，損失高達741萬元。法官審理痛斥該集團「利用人性弱點」，依加重詐欺等罪判處張男等6名成員1年6個月至4年10月不等刑期。

判決書指出，集團主謀陳男（已死亡）自2016年間成立「鼎均物業管理顧問」、「宸鏞開發」、「祐麟行銷顧問」等多家空頭公司，並網羅張、蕭、陳、鄧、詹、康等人擔任業務員，以「可協助轉售塔位」為由接觸被害人，

佯稱有買家願意高價收購，但需搭配特定數量牌位、生前契約才能成交，誘使受害者不斷加購殯葬產品。

判決書指出，該集團掌握被害者急於資金弱點，得知許姓婦人曾在「鴻源案」中損失慘重，因此刻意營造「鴻源賠償專案」假象，以話術誘使投資，自2018年至2020年間，被迫購買國寶南都塔塔位、牌位及生前契約，金額高達741萬元。另一名林姓婦人則在一年多內，被同樣話術騙走超過400萬元，但兩人投資通通有去無返，賠光積蓄。

法官調查，該集團詐騙手法採「接棒式」分工進行，先由張姓業務員接觸被害人，再由蕭、陳、鄧等人以「換約」、「新買家」等理由接力詐騙，最後由詹、康等人以「節稅」、「需補足數量」等話術收尾。當被害人要求與所謂買家見面時，集團均以「商業機密」為由拒絕。

法官審理時痛斥張男等被告，「利用人性弱點，造成被害人嚴重財產損害」，且事後全數否認犯行，毫無悔意，也未賠償一毛錢。因此依違反組織犯罪防制條例及三人以上共同詐欺取財罪，判處張男應執行有期徒刑3年6月、蕭男應執行3年8月、詹男應執行4年10月、康男應執行3年，陳男、鄧女則分別被判處2年8月、2年4月。

