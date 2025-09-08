為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    靈骨塔「保證獲利」？鴻源案苦主再遭詐騙千萬

    張男等6人打著「靈骨塔投資保證獲利」的旗號，短短2年內詐得超過千萬元，彰化地院審理，依違反組織犯罪防制條例及三人以上共同詐欺取財罪，判處1年6個月至4年10月不等刑期。（資料照）

    張男等6人打著「靈骨塔投資保證獲利」的旗號，短短2年內詐得超過千萬元，彰化地院審理，依違反組織犯罪防制條例及三人以上共同詐欺取財罪，判處1年6個月至4年10月不等刑期。（資料照）

    2025/09/08 12:23

    〔記者陳冠備／彰化報導〕靈骨塔成詐財工具！彰化地院近日審結一起殯葬詐騙案，以陳姓男子為首的詐騙集團，打著「靈骨塔投資保證獲利」的旗號，誘騙民眾加購塔位、牌位及生前契約，短短2年內詐得超過千萬元，其中更有鴻源案受害者慘遭二度詐騙，損失高達741萬元。法官審理痛斥該集團「利用人性弱點」，依加重詐欺等罪判處張男等6名成員1年6個月至4年10月不等刑期。

    判決書指出，集團主謀陳男（已死亡）自2016年間成立「鼎均物業管理顧問」、「宸鏞開發」、「祐麟行銷顧問」等多家空頭公司，並網羅張、蕭、陳、鄧、詹、康等人擔任業務員，以「可協助轉售塔位」為由接觸被害人，

    佯稱有買家願意高價收購，但需搭配特定數量牌位、生前契約才能成交，誘使受害者不斷加購殯葬產品。

    判決書指出，該集團掌握被害者急於資金弱點，得知許姓婦人曾在「鴻源案」中損失慘重，因此刻意營造「鴻源賠償專案」假象，以話術誘使投資，自2018年至2020年間，被迫購買國寶南都塔塔位、牌位及生前契約，金額高達741萬元。另一名林姓婦人則在一年多內，被同樣話術騙走超過400萬元，但兩人投資通通有去無返，賠光積蓄。

    法官調查，該集團詐騙手法採「接棒式」分工進行，先由張姓業務員接觸被害人，再由蕭、陳、鄧等人以「換約」、「新買家」等理由接力詐騙，最後由詹、康等人以「節稅」、「需補足數量」等話術收尾。當被害人要求與所謂買家見面時，集團均以「商業機密」為由拒絕。

    法官審理時痛斥張男等被告，「利用人性弱點，造成被害人嚴重財產損害」，且事後全數否認犯行，毫無悔意，也未賠償一毛錢。因此依違反組織犯罪防制條例及三人以上共同詐欺取財罪，判處張男應執行有期徒刑3年6月、蕭男應執行3年8月、詹男應執行4年10月、康男應執行3年，陳男、鄧女則分別被判處2年8月、2年4月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播